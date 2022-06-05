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「捍衛戰士」熱賣 阿湯哥爆新緋聞 想追她？

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（右）與女神卡卡被八卦刊物編造緋聞。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯（右）與女神卡卡被八卦刊物編造緋聞。（取材自Instagram）

已有近4年沒出新片的湯姆克魯斯（Tom Cruise），隨著「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）美國上映後一路狂賣，至今進入第二周末累積票房有望飆破2億7000萬美元，將成為他在美國賣座數字最高的電影，還有機會衝向3億大關，讓他的事業再攀高峰。不過在風光之餘，卻也有新的困擾，八卦刊物又再盯上他，為他編排了新的勁爆緋聞。

專門報導明星名流緋聞的「國家詢問報」，指湯姆克魯斯一心想和演唱「捍衛戰士：獨行俠」主題曲的女神卡卡（Lady Gaga）約會，他原本就是卡卡的粉絲，親自請她為該片包辦最重要的這首歌曲，也藉機拉近和她的距離，果然在合作之後，對卡卡更為著迷。

可是卡卡和男友的感情仍很好，並沒有給阿湯機會，一方面她也考量未來在影壇發展需要阿湯這個堅強的人脈，也不願意和他撕破臉，彼此之間仍有些友善的互動。

而打臉八卦的網站則反駁，卡卡自己本身主演兩部電影，都有不錯的成績，其實也沒這麼需要巴結湯姆克魯斯，目前也沒有確切的證明指出阿湯真的對卡卡有意思，一切應該又只是八卦刊物在編故事。

湯姆克魯斯曾被問到「捍衛戰士：獨行俠」新主題曲該如何超越原作。他表示，從沒想過要超越，而是真誠對待故事，這次除了邀請「雨人」時期就認識的漢斯季默（Hans Zimmer），以及替上部「捍衛戰士」操刀配樂的哈羅德方特梅耶（Harold Faltermeyer），也邀請歌手女神卡卡加入，「這首歌完美打開通往電影情緒核心的大門，自然地融入電影，是電影的心跳。」

電影 湯姆克魯斯 八卦

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