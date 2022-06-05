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「驚奇少女」超狂場景 「蜘蛛人」也朝聖

記者陳建嘉／綜合報導
甫在「奇異博士2」登場的「阿美利卡」霍奇爾戈梅茲(左)，出席「驚奇少女」首映會力挺好友伊曼維拉尼(右)。（圖：Disney+提供）
甫在「奇異博士2」登場的「阿美利卡」霍奇爾戈梅茲(左)，出席「驚奇少女」首映會力挺好友伊曼維拉尼(右)。（圖：Disney+提供）

漫威全新影集「驚奇少女」（Ms. Marvel）4日舉辦全球記者會，19歲女星伊曼維拉尼（Iman Vellani）雀屏中選成為漫威首位穆斯林英雄，影集一開始便出現一場劇內專屬的「復仇者博覽會」，片場有許多珍貴的電影收藏品，就連在隔壁片場拍「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）的湯姆霍蘭德（Tom Holland）都忍不住來朝聖。

伊曼維拉尼聽聞漫威想找一名穆斯林英雄，由於她私下就是漫威粉絲，很清楚知道他們打算參考哪本漫畫，「我在凌晨3點寄出我的試鏡帶，我只是想，如果我沒做的話，10歲的我一定會恨現在的我」，她後來透過視訊軟體與幾位製片高層試鏡，「就在高中的最後一天，我獲得了這個角色」。

「驚奇少女」卡瑪拉在影集裡是追星族，一開始還與一群朋友參加「復仇者博覽會」，雖是虛構的博覽會，但在細節上非常講究，當時湯姆霍蘭德正在隔壁片場拍「蜘蛛人：無家日」3蜘蛛齊聚的戲，製片爆料有其他劇組人員偷跑來看，「就連湯姆也很好奇，一直在我們片場圍繞，玩得很開心」。

伊曼提到「驚奇少女」，說她同時也是其他超級英雄的粉絲，「她徹底了解粉絲在想什麼，文化與宗教並不是她的主要性格，只是生活的一部分，這個超級英雄的粉絲，剛好也是一個巴基斯坦籍的穆斯林」。

除了「驚奇少女」之外，如果可以，伊曼還想擁有哪個超級英雄的能力？她立刻回答「X教授」，食指暗自指向後方的漫威總裁凱文費吉，「我想進入人們的腦中，想知道他們在想什麼」，引來全場大笑。

湯姆霍蘭德被爆參加「復仇者博覽會」。（取材自Instagram）
湯姆霍蘭德被爆參加「復仇者博覽會」。（取材自Instagram）

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