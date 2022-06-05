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拉丁天后夏奇拉斬11年戀情 與球星男友分手

娛樂新聞組／綜合報導
拉丁天后夏奇拉（右）和男友西班牙足球明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（左）宣布分手。（取材自臉書）
拉丁天后夏奇拉（右）和男友西班牙足球明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（左）宣布分手。（取材自臉書）

拉丁天后、哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）和男友西班牙足球明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（Gerard Pique）交往11年間生下兩個兒子，並在巴賽隆納同居多年。近來比克傳出被夏奇拉抓包偷腥，兩人近日證實已經分居，結束交往關係。

綜合媒體報導，45歲的夏奇拉和35歲的比克育共同發表聲明表示：「我們很遺憾證實我們分手。為了我們孩子的幸福，我們要求尊重我們的隱私。孩子是我們最優先考量。」

夏奇拉和比克在2010年南非世界盃足球賽舉行前不久認識。夏奇拉演唱比賽主題曲「聖盃之役」（Waka Waka），成為當年最洗腦的神曲，如今在YouTube觀看數已經超過31.5億次，比克也在這首歌的音樂錄影帶中現身。

兩人2011年開始交往，後來生下兩個兒子，夏奇拉也搬到巴賽隆納，開始一家四口的生活。

西班牙媒體爆料，夏奇拉抓包比克與另一名女子偷腥，兩人因此分開。而比克也恢復獵豔，與好友理卡德·普奇（Ricard Puig）一同現身高級夜店，身邊還有女性作陪。

於此同時，夏奇拉的社群帳號，從3月開始就不見比克的身影，這和她以前喜歡曬恩愛的性格非常不同。此外夏奇拉上個月也被目擊，帶著兩個兒子到西班牙伊必薩島度假，比克並未同行。

夏奇拉的經典名曲包括Hips don't Lie和Whenever, Wherever。她在西班牙遭到稅務欺詐指控，5月26日上訴失敗後，正面臨審判。檢察官聲稱，夏奇拉未就2012至2014年間的收入，繳納高達1450萬歐元（約1554萬美元）的稅款。

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