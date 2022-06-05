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米高福克斯罹病記憶力受損 接台詞少角色解戲癮

記者蘇詠智／綜合報導
米高福克斯因健康狀況改變接戲的原則。(路透資料照片)
米高福克斯因健康狀況改變接戲的原則。(路透資料照片)

曾以電影「回到未來」（Back to the Future）紅遍影壇、堪稱1980年代最搶手小生之一的米高福克斯（Michael J. Fox），由於罹患帕金森氏症使演藝事業受到衝擊，就算仍持續在演戲，分量已大不如前。他前年在影集「傲骨之戰」（The Good Fight）客串兩集，因記憶力受損，連台詞都快背不起來，坦言現在想過戲癮，也只能接台詞少的角色。

米高福克斯當年因「回到未來」全球狂賣聲勢如日中天，還成為艾美獎金球獎得主，原本在好萊塢大紅大紫，卻因健康亮起紅燈，不得不接受從主角逐漸退居配角，他卻始終沒有輕言放棄，只是需要配合調整。近日他在podcast節目受訪時提到，演出「傲骨之戰」時腦中突然一片空白，台詞怎麼都記不起來，這是年輕時絕不可能發生的事。

在米高主演「天才家庭」（Family Ties）而當紅時，常常到了現場才拿到劇本，一站在水銀燈下就像打開開關，很快進入狀況，絕對不可能記不住台詞。

即將在本月滿61歲的他，不能不接受現實，苦笑道：「我現在不會接台詞太多的角色，因為我做不來了。不管為了什麼理由，事情就是這樣，我連5頁的台詞都沒辦法背起來，做不到也就是做不到。」儘管他還是對一切盡量保持樂觀，也只有調整自己。

米高福克斯曾因「回到未來」在影壇紅極一時。 （取材自IMDb）
米高福克斯曾因「回到未來」在影壇紅極一時。 （取材自IMDb）

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