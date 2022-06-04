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看穿裘莉拖6年 小布用工作忘婚變

記者蘇詠智╱綜合報導
安琪莉娜裘莉始終不想在離婚戰上妥協。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉始終不想在離婚戰上妥協。(路透資料照片)

好萊塢另一對在公堂上交戰多時、還沒有結論的怨偶布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)，婚變至今快要滿六年，還卡在孩子們的監護權歸屬與財產分配上，一直不能徹底離異。「US」雜誌報導，小布看穿裘莉的「拖」字訣，不想再被影響，決定藉著工作來填補空虛。

曾經走遍世界各地宣傳身旁都帶著一大堆小孩的布裘，從婚變之後也分裂成為兩個陣營，裘莉成功說服所有養子女背離布萊德彼特，只剩下他們親生的三個小孩被夾在中間；因為婚變拖太久，眼看著大女兒喜蘿(Shiloh)再過幾年就要到達法定成年，各方推測這就是裘莉的用意：等到小孩子都可以自己做主，就可以讓他們全都擺脫小布，讓小布落得隻身一人、孤單寂寞。

這麼不留情面的狠招，布萊德彼特不可能沒感覺，但他不想讓裘莉如意，所以努力讓自己的生活被工作填滿，除了主演新片外，他還有Plan B製片公司也會推動些新的拍片計畫，這樣就不會有太多空檔為了和孩子們的關係傷腦筋。

布萊德彼特今年夏天有動作片「子彈列車」(Bullet Train)要上映，他扮演殺手，在高速疾馳的快車上面對各方牛鬼蛇神的挑戰。在湯姆克魯斯(Tom Cruise )的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick )開出票房紅盤後，小布的號召力是否同樣犀利，更加被外界關注。

「子彈列車」是布萊德彼特在疫情爆發後首部將上映的主演影片。(圖：索尼提供)
「子彈列車」是布萊德彼特在疫情爆發後首部將上映的主演影片。(圖：索尼提供)

裘莉 小布 布萊德彼特

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