強尼戴普勝訴洗清汙名 英國巡演如英雄

強尼戴普(中)在英國巡演極受歡迎，受到粉絲熱情包圍。（美聯社）

影星強尼戴普(Johnny Depp)打贏了與前妻安珀赫德(Amber Heard)的誹謗官司，成為民眾眼中的英雄，他這幾天在英國 各地巡迴演出，所到之處都被人潮包圍，被媒體形容是「全英國最受歡迎的人」。反觀獲判要付出千萬美元賠償金的安珀，不但被律師爆料根本付不出錢，還有男性匿名陪審員稱是她自己毀了一切。

這場受到全球矚目的世紀審判，安珀赫德固然飽受輿論圍剿，卻沒人料到她會輸得如此慘烈，而根據匿名男性陪審員在TikTok短片上的說法，她是咎由自取，當她被抓到沒有捐出原先承諾的350萬美元後，她的一切證詞在陪審員心目中都大打折扣。

五男二女組成的陪審團雖然不討厭她，卻對她沒什麼同情，認為她和強尼彼此都有家暴 對方的行為，因此雙方都獲判要付出賠償金，可是強尼卻是比較大的受害者，且在對配偶施暴這件事上，絕對不是煽動者，最終強尼和安珀要付給對方的賠償金分別是200萬、1500萬美元，明顯看出陪審團對他們兩人看法的差異。

儘管強尼也被陪審團認為有涉及家暴、須賠償，但在廣大粉絲眼中，他已經洗清汙名，他的心情也十分舒暢，面對英國民眾包圍要簽名、合照，幾乎來者不拒。他曾因為被安珀在報紙投書中暗示是家暴男，形象與事業一落千丈，現在雖未確定接下任何好萊塢 大片，光看粉絲擁戴他的程度，各方猜測谷底翻身是遲早的事。