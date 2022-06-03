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安珀赫德吞敗 律師要上訴：絕對付不出賠償金

記者陳建嘉／綜合報導
安珀赫德得知敗訴，面色凝重走出法院。(路透)
安珀赫德得知敗訴，面色凝重走出法院。(路透)

58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Deep）與小22歲的前妻安珀赫德（Amber Heard）互告毀謗的「世紀官司」，審議三天後結果出爐，強尼勝訴，最終會獲得1035萬美元的賠償，雖然安柏反訴也有部分成立，但200萬美元金額遠遜色於強尼的賠償金，她的律師伊蓮接受「Today Show」訪問，表示結果對安珀不公，「當然會再上訴，她有很充分的理由」。

強尼戴普沉浸在勝利的喜悅中。(路透)
強尼戴普沉浸在勝利的喜悅中。(路透)

細數兩人的毀謗官司從今年4月開打，歷時7周，最高紀錄曾創下全球300萬人同時在線觀看。

主持人又問，安珀會付賠償金嗎？伊蓮則斬釘截鐵回應：「絕對不會。」並說她不可能付得出來。

安珀的發言人Alafair Hall向紐約時報表示，她已經在計畫上訴。但要獲得上訴，安珀可能需要證明審判或主審法官對法律的解讀錯誤。此外，安珀還需要繳納保證金，以及上訴審判過程中的利息費用。

安珀今日到場聽庭訊時，面色凝重，結束後發聲明指出極度遺憾，「我感到非常失望，無法言喻」，也感到很心碎，「即便有堆積如山的證據，也不足以抵抗我前夫不成比例的權力以及影響」，也質疑這個判決結果到底代表什麼？「這真的是重大的挫折，時間倒退到一個女人若為自己發聲，就會被公開羞辱的年代，推翻了應該認真對待婦女遭受暴力行為的想法」。

紐約時報 好萊塢

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