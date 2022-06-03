陪審員說話了？安珀赫德咎由自取 這點讓大家看破手腳

強尼戴普是誹謗官司最後的大贏家。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，最終以強尼戴普獲判得到高出安珀赫德好幾倍的賠償金、風光大勝作收。安珀赫德雖然想當然爾立刻表明要上訴，且她被輿論「妖魔化」以致影響到判決的結果，然而一位自稱是陪審團成員之一的男性，在TikTok 短片上匿名表示，安珀赫德根本怪不了別人、只能說是咎由自取，當她被揭露也承認根本沒有把自己承諾要捐出的350萬美元捐出來，她的證詞在他心目中就毫無可信度。

這位匿名的男性陪審員坦言，他們5男2女的陪審團雖然不至於到討厭安珀赫德，卻對她基本上也沒什麼同情。他自稱對於流行文化並沒有太多的認識，因而並非強尼戴普也非安珀赫德的影迷，對於這件誹謗官司在審理之前應能有公平看待的心態，然而隨著開庭時數增加，安珀赫德就愈來愈不像個可靠的證人，他形容安珀赫德的證詞到後來讓他感到根本是狗屁，這就是為什麼最後他們會判強尼戴普得到多很多的賠償，他們覺得強尼戴普的證詞可靠很多，在這件事情上也是較大的受害者，雖然他們認為強尼戴普也有施以肢體上的暴力，卻並非煽動的那一方。

在出庭過程中時不時語帶哽咽的安珀赫德，徹底被看破手腳，該男性匿名陪審員表示在法庭上，他每次與安珀赫德眼神接觸都感到不舒服，後來索性不想看她的眼睛，稱安珀赫德一直想要操弄大家，盛讚強尼戴普律師團中的律師卡蜜兒表現極為出色，而安珀赫德的姊妹雖然出庭挺自己的手足，卻感覺得出來只是出於義務且被安珀赫德操弄。這位陪審員稱大家覺得雙方都有對彼此一定程度上的誹謗，所以各自都判賠，可是金額上明顯呈現強尼戴普的受害程度遠大過安珀赫德，才會是這樣的結果。