無人是贏家？強尼戴普與安珀訴訟案...新聞媒體怎麼看

左圖為6月1日誹謗案宣判後安珀赫德離開法院，右圖為5月27日的法庭辯論結束後強尼戴普向旁聽席做出握拳手勢。(路透、Getty Images)

「熱度堪比大選的『世紀訴訟案』，各家新聞媒體怎麼看？」好萊塢 影星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安珀赫德（Amber Heard）之間誹謗官司從4月11日開庭至今，引爆全球上百億的關注流量，6月1日一審判決出爐，維吉尼亞州 法院陪審團接受強尼戴普指控安珀赫德說謊並損害他名譽的主張，認定安珀赫德「存在惡意」，判賠1,035萬美元。而安珀赫德反訴誹謗的3項主張中有2項被陪審團否決，僅1項針對強尼戴普律師的控訴成立，強尼戴普須賠償安珀赫德200萬美元，目前安珀赫德已表示將會上訴。

判決一出，立刻攻占各大媒體首頁，報導多關注判賠的金額、雙方回應及律師陳詞，至於案件所帶來的社會影響、過程及結果對#MeToo運動的衝擊、該案是否會成為判例而影響其他家暴 案受害者，則成為後續社論的討論議題。

案件始末與判決

這次的判決結果總結來說可說是強尼戴普佔絕對優勢，回顧2018年他被英國《太陽報》稱作「毆妻者」（Wife Beater）、2020年控告《太陽報》敗訴以來，接連失去和迪士尼、華納等片商的合作，事業陷入停擺，因此他在法庭上回答自己因家暴控訴所失去的東西「不亞於一切」；而在1日誹謗官司宣判後，強尼戴普表示，「6年後，陪審團讓我重獲新生，我心懷感激。真理永不消亡。（Veritas numquam perit）」

強尼戴普5月3日出庭。(Getty Images)

這場訴訟引發的關注度遠遠超過強尼戴普和安珀赫德本身——相關的社群討論和迷因鋪天蓋地、法庭影片迅速累積數百萬次觀看、還有#JusticeForJohnnyDepp標籤在TikTok上獲得150億瀏覽，隨著社群媒體的傳播，網路世界上的每個人都似乎成為訴訟案的一部分，甚至透過反覆觀看法庭影片，網友可以比實際出庭的任何一個人更鉅細靡遺的分析強尼戴普或是安珀赫德的每一個表情、動作，並繼續發酵擴大這場官司的影響。

這場訴訟起於強尼戴普針對安珀赫德2018年發表於《華盛頓郵報》的一篇投書提告誹謗，在該篇投書中，安珀赫德並沒有提到強尼戴普的名字，但聲稱自己是勇敢發聲的家暴受害者，並倡議社會文化必須改變，強尼戴普指控安珀赫德在此文中刻意毀損他的名譽，對此求償5,000萬美元。1日法院判決安珀赫德須支付1,000萬美元的補償性賠償和500萬美元的懲罰性賠償，不過隨後法官阿茲卡拉特（Penney Azcarate）將後者調整為維吉尼亞州法定上限的35萬美元，強尼戴普共將獲得1,035萬美元的賠償。

6月1日安珀赫德出庭聆聽判決。 (路透)

面對指控，安珀赫德對前夫提起反訴，並求償1億美元，但最終陪審團只接受1項針對強尼戴普律師沃爾德曼（Adam Waldman）的指控，判決強尼戴普須支付200萬美元的補償性賠償，但無任何懲罰性賠償；在該項主張中，沃爾德曼指稱安珀赫德製造騙局，在刻意把住處弄的亂七八糟之後報警，讓警方來蒐證，藉此取得汙衊強尼戴普的「證據」。

失去陪審團信任的安珀赫德

此案引發的關注度席捲全球，無數人觀看強尼戴普和安珀赫德的互相攻擊，而強尼戴普在訴訟過程中無疑佔據了輿論場上的絕對上風，安珀赫德的證詞在強尼戴普提出兩人爭執的錄音檔、他被她丟擲酒瓶導致手指削斷、被安珀赫德聲稱也遭強尼戴普家暴的名模凱特摩絲（Kate Moss）作證反駁此事、還有其他引發話題的照片等諸多證據之後，急速失去對公眾和對陪審團的說服力。

，而安珀赫德原先表示會向美國公民自由聯盟（ACLU）和洛杉磯兒童醫院捐出2016年和強尼戴普協議離婚後獲得的700萬美元，卻被揭露承諾跳票，且已捐出的款項多是曾和她交往過的Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）支付，種種不利事項讓安珀赫德形象跌落谷底；加上支持強尼戴普的證人多是實際出庭或是透過直播作證，安珀赫德一方的證人卻幾乎都是以預錄影像作證、無法進行交叉詰問，最後安珀赫德失去陪審團的信任，判決和社群討論皆倒向強尼戴普。

媒體怎麼看？

《紐約時報》：強尼戴普也在訴訟過程中自陳童年遭受虐待、酗酒、濫用毒品，他的前經紀人雅各（Tracey Jacobs）19日指出，因酒精和藥物問題，好萊塢的片場已經不太願意再和強尼戴普合作，這場官司正如兩位主角所說的，毀了他們的生活。《紐約時報》評論便直指，官司裡沒有真正的贏家，雙方不堪的一面都被放大檢視——強尼戴普傳給安珀赫德的威脅簡訊被大聲朗讀出來，安珀赫德則承認對強尼戴普動手，理由是為了自衛，此外她還收到來自他人的死亡威脅。

5月27日，法院外的強尼戴普支持者。(Getty Images)

而其它家暴受害者和#MeToo運動所承受的負面影響也是主流媒體輿論的關注焦點，《紐約時報》指出，這場官司不僅僅是強尼戴普和安珀赫德之間的事情，如今家暴受害者們對這起訴訟案心驚膽戰，而公眾仍然追逐旁觀名人的不幸遭遇。

《NPR》：美國公共媒體《NPR》則引述「男性至上主義研究所」（IRMS）專家貝德拉（Nicole Bedera）評論，指出在TikTok上，#IStandWithAmberHeard的標籤獲得約820萬瀏覽，而#JusticeForJohnnyDepp的標籤流量則是150億，雙方受到的公眾支持天差地別。

貝德拉認為原因除了強尼戴普的出庭順序讓他得以率先完整論述他的版本故事外，在網路上的男權及反女權活動家一直密切追蹤此案並大力聲援強尼戴普，加上社會往往預設受害者是符合特定模式的「完美受害者」，自我防衛易被混淆成一種攻擊，加害者則藉此宣稱自己才是「真正的受害者」，因此這件訴訟案讓貝德拉憂心會在日後讓遭受親密伴侶暴力的受害者不願挺身而出，對遠沒有強尼戴普或安珀赫德那般高知名度的受害者來說，發聲很可能帶來風險。

5月27日，強尼戴普的律師在法庭上做結案陳詞，後為安珀赫德離婚控訴強尼戴普家暴後，登上雜誌封面的照片。 (美聯社)

《BBC》：《BBC》評論更直接將這場訴訟稱為「TikTok審判」（Trial by TikTok），並指出以色列數據公司Cyabra在追蹤這場訴訟案討論時，發現在網路上散播迷因、影片和評論的帳戶中，有11%是假帳號發出，假帳號和機器人帳號參與度之高，足以與大型選舉相提並論。另外的89%真人帳號，則透過法庭影片，在看到證據之後用自己的觀點詮釋，並加入遍布全球的討論。

而安珀赫德先前因指控家暴而成為美國公民自由聯盟的女權議題大使，並在#MeToo運動中展現的「家暴倖存者」姿態，讓性別平權支持者深感不安，安珀赫德一落千丈的形象不僅傷害了運動理念，甚至波及了所有女性。然而事實是否真的如此？此案是否真的導致#Metoo運動受挫？也是社會輿論對於#Metoo的新一波思考與值得關注的問題。

6月1日強尼戴普並未出庭，而是在英國出席表演活動，圖為5月29日他在雪菲爾的表演照片。 (路透)

《洛杉磯時報》：《洛杉磯時報》則以「強尼戴普戰勝安珀赫德」為標題來報導這起訴訟案，並認為判決顯示#MeToo運動的倒退、安珀赫德失去公信力並遭受公眾厭惡。報導引述加州大學爾文分校法學教授西格（Susan Seager）說法，擔憂判決將對#MeToo產生「危險又糟糕」的影響，「向男性或女性的施虐者發出一個訊號...如果妳有錢聘請律師，你可以起訴受害者並透過誹謗訴訟來毀掉他們。」

美國知名律師葉雷森（Lara Yeretsian）則認為安珀赫德是 「一個可怕的證人」，並解釋當證人透過誇大其辭來美化自己口中的故事版本，該證人就會失去可信度，安珀赫德的證詞即是因此不被採信。此外，她指出該案判決還傳遞了兩個明確訊息，其一是，「不要對家庭暴力提出虛假指控，如果你這樣做了，你要付出高昂代價！」其二則是，男性也可能成為家庭暴力的受害者。

《好萊塢報導》：高度關注此案的《好萊塢報導》則沒有在宣判的報導之外再以專文探討，報導內容則寫出兩造回應及結辯陳詞，並引述前加州上訴法官丹尼迪納（Halim Dhanidina）意見，認為以誹謗罪定義而言，只要安珀赫德曾經遭受前夫暴力，她就應該在訴訟中占上風，但最終的判決結果表明陪審團不相信安珀赫德的證詞，而以法庭運作而言，一旦陪審團認為她說謊，即使她提出其他遭受身體或心理暴力的證據，也難以獲得有利判決。

強尼戴普的兩名律師6月1日在法庭宣判後，至法院外向媒體發言。 (路透)

《衛報》：至於《衛報》也提到，最令人憂心的是這場引起廣大輿論的名流審判案，極有可能在未來影響到人們對於家暴事件的二元對立與錯誤認知。例如，在審判期間網路上充斥大量沒有經專家證實的陰謀論——例如，一個最流行的理論是「安珀赫德在審判過程中不時往強尼戴普方向瞄一眼，而戴普則完全不敢對她有眼神接觸，由此可判斷戴普一定是受害者。」

然而報導採訪了英國的親密暴力扶助NGO成員韋斯曼（Claire Waxman），她指出，不論是加害者或受害者，在法庭上都沒有「一定是如此」的舉止方式，「有些受害者常常看起來完全沒有任何情緒，但這並不意味著暴力沒有發生。因為有些人會呈現與事實脫節的身心狀態——這是人類對創傷的正常反應。」韋斯曼也指出，指控對方精神不穩定的說法在法庭上也極為常見，甚至由家暴本身引發的精神問題，有時也會在法庭上被扭曲和武器化。

因此不論這場審判最終結果如何，更重要的是，對於這些細節指控的認知，不應該遭到錯誤的輿論詮釋、否則可能使得未來不論男女的受害者，都將更難以出面指控類似的故事。