為「蜘蛛人」男友慶生 辛蒂亞喊：讓我最快樂的人

湯姆霍蘭德（左）、辛蒂亞因為演出「蜘蛛人」系列而相戀。（取材自Instagram）

「蜘蛛人 」湯姆霍蘭德（Tom Holland）1日度過26歲生日，同齡的女友辛蒂亞（Zendaya）第一時間在IG分享兩人擁抱合照，祝福男友生日快樂，「祝讓我最快樂的人，有個最快樂的生日」，非常浪漫。去年7月，湯姆、辛蒂亞就被拍到在車內熱吻，之後兩人並不避諱，湯姆還在辛蒂亞生日時秀出合照，寫下「睡醒打給我」，形同正式認愛。

湯姆霍蘭德自從與辛蒂亞忙完「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）宣傳之後，自己又主要宣傳「秘境探險」（Uncharted），最近也在演出影集「24個比利」（The Minds of Billy Milligan），但仍被外媒捕捉到他帶女友辛蒂亞回英國 倫敦老家見爸媽的照片，由於辛蒂亞是模特兒出身，身高較高，兩人出外逛街時還被拍到摟著男友的照片，看起來非常甜蜜，甚至還有網友猜測他們「好事」近了。

每日郵報拍到湯姆、辛蒂亞回家見爸媽之後，就在街上親暱逛街，辛蒂亞還從車內取出名牌香水禮物，疑似是送給湯姆媽媽的禮物，而這次也是兩人承認交往以來，首次被拍到見到見家長，因為兩人感情甜蜜，即便年紀尚輕，也有不少網友猜測兩人若是感情更穩定，這幾年就有可能結婚。

ETtoday報導，事實上，2021年7月湯姆霍蘭德與辛蒂亞被拍到後，兩人便開始不吝高調放閃，9月辛蒂亞歡慶25歲生日時，湯姆霍蘭德就曾在Instagram上發文寫下「祝我的MJ（辛蒂亞在《蜘蛛人》裡的角色名）有個最愉快的生日，等妳睡覺醒來，記得打給我」，文末還附上「XXX」，意指「親親親」傳達了自己強烈的愛意，而這一則貼文也是兩人傳出熱戀後，男方首度公開認愛。