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強尼戴普官司還沒結束 安珀計畫上訴：法官解讀錯誤

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德。（路透）
安珀赫德。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）官司終於落幕，在兩方律師結辯後，強哥最終在毀謗官司上勝訴，強尼在可獲得1500萬美元，不過強尼也得賠償安珀對方200萬美元的補償性賠償，然則，事情沒那麼簡單。

即便強尼沈浸在勝利的喜悅，不過安珀顯然不滿自己在索償1億美元最後，只獲得200萬美元賠償，還需另付1千5百萬美元，「而且她所住的公寓全被毀壞了」。

安珀的發言人Alafair Hall向「紐約時報」表示，她已經在計畫上訴，雖還不清楚上訴理由，但要獲得上訴，安珀可能需要證明審判或主審法官對法律的解讀錯誤。此外，安珀還需要繳納保證金，以及上訴審判過程中的利息費用。

安珀並到場聽庭訊，面色凝重，最終也發聲明指出極度遺憾、失望，「我感到非常失望，無法言喻」，也感到很心碎，「即便有堆積如山的證據，也不足以抵抗我前夫不成比例的權力以及影響」，也質疑這個判決結果到底代表什麼？「我感到非常失望，這真的是重大的挫折，時間倒退到一個女人若為自己發聲，就會被公開羞辱的年代，推翻了應該認真對待婦女遭受暴力行為的想法」。

紐約時報

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