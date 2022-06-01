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湯姆霍蘭德26歲生日 辛蒂亞放閃「讓我最快樂的人」

記者陳建嘉／即時報導
湯姆霍蘭德、辛蒂亞因為「蜘蛛人」系列相戀。(取材自Instagram)
湯姆霍蘭德、辛蒂亞因為「蜘蛛人」系列相戀。(取材自Instagram)

蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)1日度過26歲生日，女友辛蒂亞（Zendaya）也在第一時間在Instagram分享兩人擁抱合照，祝福男友生日快樂，「祝讓我最快樂的人，有個最快樂的生日」，非常浪漫。去年7月，湯姆、辛蒂亞就被拍到在車內熱吻，之後兩人並不避諱，湯姆還在辛蒂亞生日時秀出合照，寫下「睡醒打給我」，形同正式認愛。

湯姆霍蘭德自從與辛蒂亞忙完「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)宣傳之後，自己又主要宣傳「秘境探險」(Uncharted)，最近也在演出影集「24個比利」(The Minds of Billy Milligan)，但仍被外媒捕捉到他帶女友辛蒂亞回英國倫敦老家見爸媽的照片，由於辛蒂亞是模特兒出身，身高較高，2人出外逛街時還被拍到摟著男友的照片，看起來非常甜蜜，甚至還有網友猜測他們「好事」近了。

外媒「每日郵報」拍到湯姆、辛蒂亞回家見爸媽之後，就在街上親暱逛街，辛蒂亞還從車內取出名牌香水禮物，疑似是送給湯姆媽媽的禮物，而這次也是兩人承認交往以來，首次被拍到見家長，因為2人感情甜蜜，即便年紀尚輕，也有不少網友猜測兩人若是感情更穩定，這幾年就有可能結婚。

蜘蛛人 英國

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