湯姆霍蘭德26歲生日 辛蒂亞放閃「讓我最快樂的人」

湯姆霍蘭德、辛蒂亞因為「蜘蛛人」系列相戀。(取材自Instagram)

「蜘蛛人 」湯姆霍蘭德(Tom Holland)1日度過26歲生日,女友辛蒂亞(Zendaya)也在第一時間在Instagram分享兩人擁抱合照,祝福男友生日快樂,「祝讓我最快樂的人,有個最快樂的生日」,非常浪漫。去年7月,湯姆、辛蒂亞就被拍到在車內熱吻,之後兩人並不避諱,湯姆還在辛蒂亞生日時秀出合照,寫下「睡醒打給我」,形同正式認愛。

湯姆霍蘭德自從與辛蒂亞忙完「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)宣傳之後,自己又主要宣傳「秘境探險」(Uncharted),最近也在演出影集「24個比利」(The Minds of Billy Milligan),但仍被外媒捕捉到他帶女友辛蒂亞回英國 倫敦老家見爸媽的照片,由於辛蒂亞是模特兒出身,身高較高,2人出外逛街時還被拍到摟著男友的照片,看起來非常甜蜜,甚至還有網友猜測他們「好事」近了。

外媒「每日郵報」拍到湯姆、辛蒂亞回家見爸媽之後,就在街上親暱逛街,辛蒂亞還從車內取出名牌香水禮物,疑似是送給湯姆媽媽的禮物,而這次也是兩人承認交往以來,首次被拍到見家長,因為2人感情甜蜜,即便年紀尚輕,也有不少網友猜測兩人若是感情更穩定,這幾年就有可能結婚。