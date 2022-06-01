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Instagram帳號「被占用」費唐娜薇槓上華裔演員楊伯文

記者胡玉立／綜合報導
喜劇演員楊伯文。(Getty Images)
喜劇演員楊伯文。(Getty Images)

「周六夜現場」(SNL)華裔演員楊伯文(Bowen Yang)長期在社群媒體Instagram上使用@fayedunaway帳號，現在惹出了娛樂性很高的「事端」：81歲的好萊塢傳奇女演員費唐娜薇(Faye Dunaway)有可能上「周六夜現場」(SNL)，針對楊伯文使用她全名的Instagram帳號，與他「對摃」。

現年31歲的楊伯文在「凱利和瑞恩真情對話」(Live! With Kelly and Ryan)電視晨間秀上透露，費唐娜薇知道他在社群媒體的存在，可能對他「採取行動」；他說：「這方面有了新進展。兩周前，我得到消息說，她知道我使用那個帳號，她確實想上『周六夜現場』，在電視直播現場和我對摃。」

面對主持人瑞恩西克雷斯特(Ryan Seacrest)和凱莉·瑞帕(Kelly Ripa)追問，這位70年代知名演技派演員打算怎麼「對摃」時，楊伯文表示，「她想要在節目中由主持人帶動話題，討論她的社群媒體帳號被『這個隨隨便便的亞裔』占用了。」

楊伯文的Instagram帳號是費唐娜薇本名。（網頁截圖）
楊伯文的Instagram帳號是費唐娜薇本名。（網頁截圖）

因為參與SNL演出獲艾美獎的楊伯文說，其實早在他在成名前，他就在Instagram使用@fayedunaway帳號了，完全沒想過會引起任何反響。「我就像布魯克林的小老百姓，真的不想這樣，」楊伯文說：「其實最好的情況是，她那邊有人聯繫我，給我20元，我把帳號給她。但現在我的名字旁邊有個藍勾勾，搞不好人家真的以為我是費唐娜薇！」

楊伯文之前曾在「吉米法倫今夜秀」(Tonight Show With Jimmy Fallon)開玩笑說，他希望「我倆沒有明天」(Bonnie &Clyde)女主角對他採取法律行動。楊伯文當時說：「這會很有趣，但我只是想要費唐納薇這位奧斯卡女主角獎得主來起訴我之類的，我會去法庭，與她纏訟一番，然後得出個禁止令。傳奇女演員費唐納薇，我希望你找上我，叫我『那個哭哭啼啼的同性戀者』。」

2019年8月，費唐納薇的前助理曾控告她，指她稱他為「同性戀小男孩」。

社群媒體 同性戀 艾美獎

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