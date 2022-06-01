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強哥可能不會輸？陪審團糾結「毀謗關鍵」長達10小時

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普的官司可能露出一線曙光。（歐新社）
強尼戴普的官司可能露出一線曙光。（歐新社）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）5000萬美元誹謗官司，一波未平一波又起，原本外界預計31日陪審團就會正式審理出結果，沒想到審議進入10小時後，陪審團仍在糾結，最終仍決定再議，但讓外界關注的是，陪審團向法官丟出一個關鍵性的質疑，「安珀赫德的文章到底是不是毀謗」，可能會是讓全案作結的關鍵。

根據「Deadline」指出，陪審團在27日結辯之後，討論近3小時仍沒有答案，經過了3天連續假期之後回到法院再度審理，卻依舊沒有答案，然則強尼戴普已在庭審結束後驚喜飛往倫敦，出席歌手好友傑夫貝克的演唱會嘉賓，安珀則是待在華盛頓迎接審判結果，不過兩人都沒有再度出庭。未料結果仍未出爐，不過陪審團向法官提出一個疑問，該如何看待安珀赫德在「華盛頓郵報」的專欄文章？

2018年12月的專欄文章「我反對性暴力，請正視我們文化的憤怒，這必須改變」，法官佩妮阿茲卡拉也透過雙方律師轉述，認為標題就是文章的一部份，7名陪審員必須根據專欄內容，決定這篇文章是否構成毀謗，然則全文雖沒有指名道姓，指出安珀是家暴受害者，但因為安珀才剛離婚不久，又寫下這樣的文章，難免讓人對號入座，即便安珀表明，這篇文章是給「世界各地的每一位家暴受害者」，仍無法完整忽視文章背後所帶來的影響。

安珀赫德的名聲大跌。（路透）
安珀赫德的名聲大跌。（路透）

安珀赫德的文章內提到「家暴」，雖沒提到是身體上或是心理上，但因為標題下了「性暴力」，再加上她堅持強尼在2016年3月爭執時對她性侵犯，很容易有直接聯想，不過強尼的律師團隊已經花了很長的時間推翻這一說法，雖然安珀的法律團隊又補充，指出她並沒有為這篇專欄下標，不過強尼團隊又補充「但是安珀在推特轉發這篇文章，沒有質疑標題是否恰當」，持續猛攻。

原本外界認為強尼的勝算不大，不過陪審團在這10小時之間，一直糾結這問題，無疑是露出一線曙光，或許真的有可能不會輸。

家暴 性侵 華盛頓郵報

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