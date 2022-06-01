「蘿莉塔」戀童癖 娜塔莉波曼拒演曝原因

「蘿莉塔」將於6月17日上映。（圖：車庫提供）

「致命的吸引力」（Fatal Attraction）、「出軌」（Unfaithful）情欲名導亞卓安林恩（Adrian Lyne）執導的「蘿莉塔」（Lolita），改編20世紀最具爭議性的小說 「蘿莉塔」，本片1998年在美國上映的時候，因為「戀童癖」的內容飽受各界批判，對此，亞卓安林恩表示：「把某些東西掃到地毯底下，假裝它不存在的想法是錯誤的。」

為了把俄國作家弗拉基米爾納博科夫（Vladimir Nabokov）撰寫的「蘿莉塔」搬上大銀幕，亞卓安林恩花了8年籌備、耗資超過5500萬美元，為了避開賣弄兒童色情之嫌，他也花很多力氣和律師討論法律問題，「製片希望我找一個看起來像未成年的線上女演員來演，你不知道我看過多少個40幾歲的女演員打扮成青少年舔棒棒糖。」

「蘿莉塔」原作小說中的女主角是12歲，為了避免過大的爭議，電影 將她調整為14歲的少女，但仍然引發許多抨擊批判，美國電影發行公司甚至一度不敢上映這部電影。

「蘿莉塔」將於6月17日上映。（圖：車庫提供）

「蘿莉塔」劇組曾邀請以「終極追殺令」（The Professional）聲名大噪、當年只有13歲的娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演女主角，但是她婉拒了。多年之後，娜塔莉波曼在某次訪問中透露了她拒絕的原因，她對於在那樣的年紀演出性感角色有所顧慮，「我不會那樣做，當時這對我來說是不對的事。我在13歲或14歲時不會讓自己演出有性意味的角色，而現在的我仍然不會這樣做。」最後，劇組從2500名試鏡者中，選出了多明妮克史旺（Dominique Swain）擔任女主角，同年她也在吳宇森的名片「變臉」（Face/Off）中飾演約翰屈伏塔（John Travolta）的女兒，當時她只有17歲。

「蘿莉塔」男主角傑瑞米艾朗（Jeremy Irons）是英國資深演員，出道超過50年的他獲獎無數，是有史以來24位達成「表演獎大滿貫」（奧斯卡獎 、艾美獎、東尼獎）的演員之一，近年觀眾熟知的角色是「正義聯盟（Justice League）」裡的蝙蝠俠管家「阿福」。雖然傑瑞米艾朗表演資歷如此豐富，要和未成年少女演出對手戲還是讓他很苦惱。「出於法律因素，我不能靠近她，但我正在詮釋一段和她出軌的關係，這種情況下要拍攝非常困難，」傑瑞米艾朗說：「當她坐在我的腿上時，我在我的腿上放了一個墊子，以避免任何可能的肢體接觸。」「蘿莉塔」將於6月17日在台上映。