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侏羅紀兩代主角團圓 曖昧火花交給山姆尼爾、蘿拉鄧

記者蘇詠智／綜合報導
布萊絲達拉斯霍華(左)與克里斯普萊特合作「侏羅紀世界」系列，默契變得更好。（路透資料照片）
布萊絲達拉斯霍華(左)與克里斯普萊特合作「侏羅紀世界」系列，默契變得更好。（路透資料照片）

即將上映的「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion），把「侏羅紀世界」（Jurassic World）與前一代「侏羅紀公園」（Jurassic Park）的故事一起做了完結，因而兩代主角在片中大團圓，再度攜手的克里斯普萊特（Chris Pratt）與布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）坦言本集中兩人已經升格為父母，曖昧火花完全交給「侏羅紀公園」元老山姆尼爾（Sam Neill）與蘿拉鄧（Laura Dern）。

「侏羅紀世界：統霸天下」中人類已和恐龍共存，但危險還是隨處可見。克里斯普萊特認為與布萊絲在這系列第三度飆戲，不能只重複前兩次的演出，還好角色有新的成長，笑稱戲外他們也很像老夫老妻，老婆說的永遠是對的。

說彼此像「老夫老妻」當然是開玩笑，戲外克里斯與布萊絲倒是樂於互相分享兒女經，自認戲裡戲外同步成長。回想當年看「侏羅紀公園」，兩人都還是12、13歲，美國那時列為PG-13級，布萊絲的父親、名導朗霍華（Ron Howard）本來不想讓她看，結果出席完首映會後馬上改變心意：「我爸說這部片會永遠改變電影界，妳一定要去看。」

這次山姆尼爾、蘿拉鄧和傑夫高布倫（Jeff Goldblum）都回歸，克里斯和布萊絲大讚幾個前輩雖有傳奇地位但人都超級好，克里斯更形容山姆和蘿拉銀幕再續前緣，這一次火花四射超搶眼，資深影迷一定會滿意。

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