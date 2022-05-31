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湯姆克魯斯「捍衛戰士」睽違36年別來無恙 世局卻大不同

中央社／紐約31日專電
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」讓他事業再創高峰。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」讓他事業再創高峰。（圖：UIP提供）

時隔36年，讓湯姆克魯斯走紅全球的飛官「獨行俠」角色重出江湖，叫好又叫座，影壇疫後復甦吃下定心丸，也不禁令人感嘆世局多變，電影背後盡是大國較量的痕跡。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）憑藉絕佳影評、懷舊影迷力挺和湯姆克魯斯（Tom Cruise）個人魅力，北美上映4天粗估進帳1.56億美元，超越業界預期，更刷新陣亡將士紀念日（Memorial Day）檔期週末票房紀錄。

這也是湯姆克魯斯從影40年來首部開映3天票房收入突破1億美元的電影。相較之下，這位影壇長青樹原本開映票房最佳紀錄是2005年「世界大戰」（War of the Worlds）的6487萬美元。

在超級英雄電影主宰COVID-19大流行時代票房排行榜的背景下，「捍衛戰士：獨行俠」被視為疫後時期，中高年齡層觀眾是否還會大舉進戲院的重要指標。結果證明，巨星魅力與大銀幕觀影體驗歷久不衰，即使影音串流崛起，觀眾仍會為值得的電影掏錢進戲院，發行商派拉蒙（Paramount）兩年來數度延後上檔、堅持保留本片在院線放映是明智決定。

不過，如果沒有1986年「捍衛戰士」（Top Gun）打下的基礎，這部製作預算1.7億美元的續集能否有如此亮眼的票房表現，還很難說。

時光倒轉36年，「捍衛戰士」拍攝過程獲美國海軍大力協助，在航空母艦實地取景，戰鬥機空中纏鬥橋段逼真，配合「阿湯哥」帥氣外貌、觀眾耳熟能詳的主題曲，電影上映後大賣，片中同款雷朋太陽眼鏡與G-1飛行夾克成為熱門周邊商品，還掀起美國青年報考海軍航空兵的熱潮。

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」讓他事業再創高峰。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」讓他事業再創高峰。（圖：UIP提供）

當時美蘇冷戰還沒結束，F-14仍是美軍艦載主力機種，電影數位特效尚不發達，製作團隊以美製F-5充當假想敵米格28戰機，在軍武迷眼中是一大瑕疵，但無損「捍衛戰士」在眾多影迷心中的地位。

之後幾年，柏林圍牆倒下、蘇聯解體、美國獨霸一方、全球化逐漸邁向高峰，中國趁勢崛起，藉融入國際經貿體系加速發展，2010年超越日本躍居世界第2大經濟體，接著成為全球第2大電影市場。

2010年代，美中國力差距縮小，矛盾愈來愈深，特別是安全領域。但雙方資本水乳交融，好萊塢片商歡迎阿里巴巴、騰訊等中國指標企業投資，在內容上自我審查，極力避免「辱華」或將中國描繪成敵方，以免電影在中國進口配額制度下被拒於門外。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月發表中國政策時提及上述差別待遇，抱怨中國片商可自由向美國院線業者推銷自家電影，不受美國政府審查；北京卻嚴格限制進口電影數量，獲准在中國放映的電影都遭受嚴厲政治審查。

因此，2019年7月「捍衛戰士：獨行俠」首支預告推出時，眼尖的影迷發現首集湯姆克魯斯所穿夾克背後的中華民國國旗消失，考量到中國電影市場龐大利益，片商有此安排並不令人意外。

只不過，近3年外在環境又出現變化。

2020年3月COVID-19大流行後，美中關係下探1979年建交以來最低點，兩國戰略競爭白熱化，科技、財經等領域「脫鉤」態勢逐漸成形。中國民族主義情緒在官方鼓動下高漲，在嚴控輿論走向的北京眼中，引進「捍衛戰士：獨行俠」這種宣揚美國軍威的娛樂作品將形同打自己嘴巴。

果不其然，「捍衛戰士：獨行俠」在騰訊退出合資後一直未敲定中國檔期，台灣影迷熱議湯姆克魯斯在片中所穿夾克背後的中華民國國旗「回來了」，或許不是巧合。

更令人玩味的是，本片監製傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）宣傳時提及，美國海軍告訴他，中國衛星在電影拍攝時特地變更路徑，只為拍下片中參考SR-72高超音速偵察機打造的全尺寸模型機。這番話雖是強調模型機夠逼真，仍不經意透露美中軍事較勁激烈程度。

「捍衛戰士：獨行俠」選在美國紀念殉職軍職人員的檔期上映，顯然也有鼓動愛國心的用意。上一部在同檔期上映的軍事題材電影，是2001年同樣由傑瑞布洛克海默監製的「珍珠港」（Pearl Harbor）。

「捍衛戰士」續集口碑與票房俱佳，能否如36年前原作掀起青年從軍熱潮，仍待觀察。至少老一輩觀眾熱烈捧場，充分肯定湯姆克魯斯呵護自身招牌角色下的苦心。

這些年來，湯姆克魯斯歷經3次婚姻、4度訪台、3次獲奧斯卡金像獎提名，從好萊塢金童躋身最具票房號召力男星之一。但就算印第安納瓊斯（Indiana Jones）、藍波（Rambo）等1980年代經典英雄角色多次回歸銀幕，「獨行俠」仍不輕易出山，直到劇本令他滿意為止。

年近60歲的他臉上皺紋變多，但身材維持得宜，且堅持進機艙賣命演出，在一票年輕演員面前展現不服老的精神。正如片中傳達「人比武器還重要」信念，事在人為，這位影壇巨星用心留給影迷美好回憶，衝出生涯最佳開映票房，實至名歸。

電影 湯姆克魯斯 中華民國

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