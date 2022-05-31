強尼戴普官司休兵 飛英國當搖滾歌手

強尼戴普現身英國，驚喜登場好友傑夫貝克的演唱會擔任嘉賓。（取材自推特）

強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司進入延長賽，目前正在休兵，強尼看起來心情不錯，還趁等待審判期間，先飛往英國 擔任歌手好友傑夫貝克（Jeff Beck）的演唱會，擔任神秘表演嘉賓，許多到場粉絲意外看到強尼戴普亮相高歌時瘋狂尖叫，祝賀他官司獲勝。

根據多名推特 網友轉發，強尼與傑夫一起合唱約翰藍儂的名曲「Isolation」，他們也曾在2020年一起翻唱過這首歌，不少粉絲拍下強尼現身舞台，並留下「強尼真的太猛了，周五才剛結束開庭，周日就來英國與傑夫貝克一起表演唱歌」，稱讚他力挺好友，接下來官司的結果無論如何，都希望能給強尼一次公平的對待。

今年6月9日將邁入59歲的強尼戴普，曾組「好萊塢 吸血鬼群」（直譯，The Hollywood Vampires）樂團，愛唱歌早就出名。

此外，強尼的女兒莉莉蘿絲（Lily-Rose Depp）剛過23歲生日，懶理爸爸的官司進度，與朋友們一起開派對慶祝生日，只見穿著性感桃紅背心的她，穿上「生日公主」的彩帶，還收到一朵漂亮的花，但也有網友質疑，就連她的母親凡妮莎都表示公開力挺強尼，但她始終未發一言，也有其他網友緩頰，認為這畢竟是個人自由，也有可能是強尼不希望女兒捲入戰局，一直不要女兒幫忙喊話。