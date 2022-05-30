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曾走投無路 新科坎城影后查赫拉：電影救了我

娛樂新聞組／綜合報導
查赫拉阿米爾易卜拉希米20多歲就成名，卻因為一段性愛影片莫名遭迫害。美聯社）
查赫拉阿米爾易卜拉希米20多歲就成名，卻因為一段性愛影片莫名遭迫害。美聯社）

因性愛影片遭當局封殺、不得不逃離家鄉伊朗的女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zahra Amir Ebrahimi），日前在法國坎城影展勇奪影后後，落下開心的眼淚。

41歲的查赫拉以「聖蛛」（Holy Spider）一片中試圖調查聖城麥什赫德（Mashhad）性工作者連環殺人案的記者一角獲獎。她在頒獎典禮上告訴觀眾：「我走了很遠，今天才能站在這個舞台，這故事說來辛酸。」

查赫拉說，電影救了她：「受到屈辱時，我有電影；孤立無援時，我有電影；黑暗無助時，我有電影。現在我站在你們面前，在一個充滿喜悅的夜晚」。

「聖蛛」由伊朗裔丹麥導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）執導，改編自一名勞動階級男子在2000年代初期殺害多名性工作者的「蜘蛛殺手」真實故事。

查赫拉20出頭就以長壽肥皂劇Nargess裡的配角成名，但該片結束後不久，2006年網路流傳一段主角據稱是她的性愛影片，讓她的生活和事業隨之崩解。

查赫拉在德黑蘭長大，就讀戲劇學校，18歲就出道拍電影。當時走投無路的查赫拉移居法國巴黎，靠著打零工維持生計。她領獎時感謝法國，但也說「我還是愛伊朗，那是我摯愛的國家……，我愛所有伊朗人，即使是那些毀了我生命的人」。

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