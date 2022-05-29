強尼戴普、安珀赫德官司將定輸贏 意外捧紅美女律師

強尼戴普(中)結辯後信心滿滿，美女律師卡蜜兒(右)因此案暴紅。（路透）

好萊塢 巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，雙方都已各自做了結辯，法庭攻防告一段落，正等待陪審團放完假後討論出判決結果，預計最快美國時間31日會宣布。儘管目前尚不知誰輸誰贏，這場耗時一個半月的大審，締造的話題與討論熱度，堪稱今年開年以來罕有匹敵，更意外捧紅了強尼這一方的女律師卡蜜兒瓦斯奎茲（Camille Vasquez ）。

嚴格來說，強尼與安珀近一個半月來的法庭交鋒，是前年強尼在英國 狀告「太陽報」稱他會對妻子動粗、涉及誹謗的「續集」，當初強尼和安珀也都到了倫敦出庭，最後的結果卻是強尼獲判敗訴，他也因此被「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）換角，氣得在美國再興訟，控告安珀毀他形象。

在強尼與安珀離婚後，安珀極力營造自己是「家暴 倖存者」的形象，讓強尼的演藝事業明顯受到打擊，他早就想要洗清汙名，廣大的粉絲也自動助他一臂之力，使得安珀從4月中出庭作證起，一路受到攻擊與修理，打臉她的證詞造假網路短片層出不窮，把她貼上「滿口謊言心機女」的標籤，她更數度在作證時聲淚俱下。

反觀強尼戴普在出庭期間，不管安珀方面的證人如何對他質疑，他始終氣定神閒，再度圈粉無數，庭外更有大批影迷高舉看板聲援，穩占「主場優勢」。

強尼法庭戰安珀，甚至在維基百科上擁有專頁、詳載細節，雙方律師也變成主角，尤其是卡蜜兒瓦斯奎茲，數度在法庭上罵安珀是騙子，直到結辯時仍然堅持安珀證詞顛三倒四、漏洞百出，條理分明的言論加上亮麗外表，不僅知名度大爆發、有數十個粉絲為她製作的專頁，堪稱是這場官司中的最大贏家。