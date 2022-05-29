坎城影展／「無限悲情」摘金棕櫚獎 韓流發威 奪影帝、最佳導演

瑞典鬼才導演魯本奧斯倫以社會諷刺喜劇片「無限悲情」勇奪金棕櫚獎。（美聯社）

第75屆坎城影展 得獎名單揭曉，瑞典鬼才導演 魯本奧斯倫（Ruben Östlund）執導的社會諷刺喜劇片「無限悲情」（Triangle of Sadness），勇奪最佳影片金棕櫚獎，也是魯本奧斯倫五年內第二度在坎城奪此殊榮。比較特別的是，韓流威力不容小覷，拿下最佳導演和男演員獎。

中央社報導，評審團大獎由比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）執導的「親密」（Close）以及法國女導演克萊兒德尼（Claire Denis）執導的「正午之星」（Stars at Noon）共同獲得。

南韓名導朴贊郁（Park Chan-wook）執導犯罪懸疑片「分手的決心」（Decision To Leave）獲得最佳導演獎。本片由中國女星湯唯（Tang Wei）和南韓男星朴海日（Park Hae-il）主演，講述調查一件山上意外失足墜亡案件的刑警，與死者妻子間所發生的故事。

最佳女主角獎（影后）頒給流亡法國的伊朗 女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zar Amir Ebrahimi），她因主演伊朗導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）執導的「聖蛛」（Holy Spider）獲此殊榮。 最佳女主角獎由伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米拿下。（歐新社）

她在片中飾演一名記者，試圖揭開伊朗聖城麥什赫德（Mashhad）連續謀殺妓女案的謎團。由於阿里阿巴斯未獲准在伊朗境內拍攝電影，最終選擇在約旦拍攝。

南韓男演員宋康昊（Song Kang-ho）因在日本導演是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）執導的首部韓語電影「嬰兒轉運站」（Broker）的精湛演出，奪得最佳男主角獎（影帝）。