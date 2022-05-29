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阿湯哥 「捍衛戰士：獨行俠」創佳績 富比世被打臉

記者蘇詠智／綜合報導
「捍衛戰士：獨行俠」在北美上映開出票房大紅盤，將破湯姆克魯斯個人從影最佳首映賣座紀錄。（圖：UIP提供）
「捍衛戰士：獨行俠」在北美上映開出票房大紅盤，將破湯姆克魯斯個人從影最佳首映賣座紀錄。（圖：UIP提供）

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）讓影迷期待了36年才上映的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），挾影評的熱烈反應衝出好口碑與票房，在美國首映4天票房可望突破1億4000萬元，將創下阿湯個人作品在北美的最佳首映票房紀錄，讓4月底時還預估這部片美國總賣座只會有1億2500萬美元的「富比世」專欄作家徹底被打臉，目前光是北美就被看好有機會達到3億美元的成績，全球賣座成績也相當令人期待。

「捍衛戰士：獨行俠」的首集，在當年就曾經是全美年度票房冠軍，但「富比世」專欄作者認為此片和上集差距36年，除了湯姆克魯斯外沒有任何一位吸引年輕人的大牌，加上又非市場主流的超級英雄片，雖然派拉蒙對此片信心滿滿，他實在沒有辦法對這部片的票房多樂觀，且阿湯最熱賣的「不可能的任務（Mission: Impossible）」系列在北美票房也頂多2億2000萬美元，不是「不可能的任務」系列又能夠多大賣？1億2500萬美元的預估數字相當不高，連皮克斯動畫「巴斯光年」（Lightyear）都被預期北美會賣到1億5500萬美元。

好在湯姆克魯斯的威力不減當年，加上「捍衛戰士：獨行俠」好得出奇，獲得觀眾的高度賞識，不僅在美國開出賣座大紅盤，在法國、澳洲也創下阿湯的電影在當地最佳首映票房成績，成為近日口碑最出色的商業大片，最終賣座數字一定會比「富比世」預估的多上許多。

富比世 湯姆克魯斯 澳洲

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