女神卡卡為「捍衛戰士2」獻唱 阿湯哥：電影的心跳

女神卡卡。（路透）

影星湯姆克魯斯 主演的「捍衛戰士：獨行俠」上映中，新主題曲Hold My Hand由女神卡卡 演唱。湯姆克魯斯認為，這首歌打開了通往電影 情緒核心的大門，「是電影的心跳」。

「捍衛戰士」（Top Gun）1986年上映後在全球獲得超過3.5億美元的票房佳績，被認為是相當成功的空戰電影，也掀起雷朋眼鏡、飛行外套等流行熱潮，而柏林樂團演唱的主題曲Take My Breath Away，不只成為情歌經典，也獲得奧斯卡獎最佳原創歌曲獎肯定。

續作「捍衛戰士：獨行俠」中，湯姆克魯斯曾被問到新主題曲該如何超越原作。他表示，從沒想過要超越，而是真誠對待故事，這次除了邀請「雨人」時期就認識的漢斯季默（Hans Zimmer），以及替上部「捍衛戰士」操刀配樂的哈羅德方特梅耶（Harold Faltermeyer），也邀請歌手女神卡卡加入，「這首歌完美打開通往電影情緒核心的大門，自然地融入電影，是電影的心跳。」

女神卡卡認為，主題曲不只是為電影而寫，也是為了那些覺得自己無法好起來的人，「生命教會我，對自己失去信心時，依舊要相信人性。」她也說：「當你覺得孤單、悲傷或與世隔絕時，就牽我的手吧，或許有一天你就能堅強、茁壯到能牽起自己的手。」

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