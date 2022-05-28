戲說從頭／兩代「捍衛戰士」比拚 續集身材高卻大齡

36年前湯姆克魯斯在「捍衛戰士」中英俊迷人。(取材自IMDb)

「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)熱映，如同首集有一批英挺帥氣的年輕飛官，引起新世代觀眾的討論，到底和前輩們比一比，他們又有哪些特色？

方基墨也因「捍衛戰士」的演出受到矚目。(取材自IMDb)

36年前，「捍衛戰士」穩坐北美年度票房冠軍，除了湯姆克魯斯 (Tom Cruise)因此暴紅成為全球知名紅星，扮演他死對頭的方基墨(Val Kilmer)，幾年之後也爬上一線大牌的位置。飾演阿湯不幸早逝飛行搭檔的安東尼愛德華(Anthony Edwards)，雖沒在電影 圈大紅大紫，卻因主演熱門影集「急診室的春天」(ER)，成了電視圈最高薪的天王之一。接棒他飾演男主角新搭檔的提姆羅賓斯(Tim Robbins)，日後成為編導演 全才的實力派影帝。

上述幾位在演出「捍衛戰士」時，都是2字頭的青年，「捍衛戰士：獨行俠」的新一代飛官，包括飾演安東尼愛德華角色的兒子長大成人版本的麥爾斯泰勒(Miles Teller)、和麥爾斯的角色在片中有競爭感覺的葛倫鮑威爾(Glen Powell)、眾綠叢中一點紅的女飛官莫妮卡巴巴羅(Monica Barbaro)等，都已是3字頭的輕熟男女，反倒比首集眾前輩要「老」一些，不過男的幾乎都有183公分以上，女的也將近170公分，較上一代的飛官們平均更高䠷挺拔。

麥爾斯泰勒在「捍衛戰士：獨行俠」年輕飛官中地位最重要。(圖：UIP提供)

新飛官裡戲分最重的麥爾斯泰勒，之前在「進擊的鼓手」(Whiplash)擔任男主角已有精采表現，可惜「驚奇4超人2015」(Fantastic Four)和「分歧者」(Divergent)系列，都沒能讓他更上層樓，能否靠「捍衛戰士：獨行俠」大紅？

各方拭目以待。曾演出「浴血任務3」(The Expendables 3)的葛倫鮑威爾比較接近傳統小生，有陽剛而不失帥氣的外表，受矚目度完全不在麥爾斯之下。

長相敦厚的路易斯普曼(Lewis Pullman)，正是「ID4星際終結者」(Independence Day)中扮演美國總統的比爾普曼(Bill Pullman)之子，老爸早在他演飛官的20多年前，就已經在銀幕上開飛機大戰外星人，他加入「捍衛戰士：獨行俠」，也算是「繼承優良傳統」。