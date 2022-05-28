前湯嫂凱蒂荷姆絲公開放閃 首度認愛新男友

凱蒂荷姆絲(右)與最新一任男友巴比伍騰三世，首度一同出席公開活動。（Getty Images）

隨著歐美各國紛紛從疫情陰影籠罩後要迎回之前的正常生活，大型活動開始復甦。致力於推廣「說故事藝術」的非營利組織「The Moth」，舉辦了慶祝25周年晚會，「前湯嫂」凱蒂荷姆絲(（Katie Holmes）)與最新男友巴比伍騰三世(Bobby Wooten III)一起亮相，是兩人首度公開活動上合體，自然受到各方矚目。

凱蒂荷姆絲在和湯姆克魯斯 (Tom Cruise)離婚後，儘管對於新戀情都不會過分高調，還是難逃被外界注意。她曾和奧斯卡影帝傑米福克斯(Jamie Foxx)等人交往，身為貝斯手的巴比伍騰三世則是她最新一位對象，上個月兩人被拍到在光天化日下親吻、勾肩搭背，巴比還擁抱了凱蒂的母親，顯然彼此經過凱蒂家人的認可。當時兩人都沒有對外做解釋，不過快一個月後竟然一起在公開活動上露面，等於正式認愛。

而在英國倫敦，也有一場受到矚目的公開活動：瑞典 國寶天團ABBA在各奔東西多年後，再度合體推出新專輯，並且在倫敦打造了一個超炫目、作為他們虛擬演唱會現場的專屬場地，已有36年沒在公眾眼前全員到齊的4位團員再度同台為會場揭幕啟用，樂迷直呼「終於等到了」，凱莉米洛((Kylie Minogue)、凱特 摩絲(Kate Moss)等名人也到場觀禮。