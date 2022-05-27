湯姆漢克疫後復工「貓王艾維斯」台女星吳可熙獲名導欽點

湯姆漢克出席「貓王艾維斯」坎城世界首映。（圖：華納提供）

「大亨小傳」（The Great Gatsby）導演 巴茲魯曼（Baz Luhrmann）編導新作「貓王艾維斯」（Elvis），近日在坎城影展 舉行世界首映，巴茲魯曼也率領飾演貓王的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、影帝湯姆漢克（Tom Hanks）等主要演員一同出席盛會，放映結束全場掌聲持續12分鐘，深受影迷喜愛。

巴茲魯曼表示雖然電影 是「貓王艾維斯」，但同時也是湯姆漢克飾演的「湯姆帕克上校」的故事，據外媒報導，2020年準備在澳洲開拍此片時卻遇上了新冠肺炎爆發，而湯姆漢克就是爆出第一位確診的名人，導致拍攝中斷，導演一度以為無法再復工，但如今完成了並來到坎城，對他來說別具意義。「貓王艾維斯」也將於6月23日在台上映。

「貓王艾維斯」在坎城影展舉辦首映。（圖：華納提供）

此外，台灣演員吳可熙睽違3年再次登上法國坎城影展紅毯，在當地，更被坎城名導阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）宣布是下一部新片「芳香嶺」（La Colline Parfumée）的女主角，她開心表示：「很榮幸，故事非常美。」

吳可熙上一次到坎城影展是2019年參加主演並擔任原創編劇的「灼人秘密」世界首映，後來在全球疫情的影響之下，除了前往非洲拍攝好萊塢電影「縫補靈魂的天使」（Redeeming Love）之外，兩年沒有出國，這一次受邀再度參加坎城影展，讓她相當興奮。