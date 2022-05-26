阿湯哥最賣座電影？「捍衛戰士2」首周票房有望破紀錄

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」有望突破他生涯個人最高票房紀錄。（圖：UIP提供）

好萊塢 巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）睽違36年後回歸演出「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），因有身歷其境的飛行戰鬥機特技，早就引起全球觀眾引頸期盼，美媒「好萊塢報導者」更指出「捍衛戰士：獨行俠」在北美首周應會斬獲9200萬美元，成為湯姆克魯斯有史以來最賣座的首周票房。

雖然湯姆克魯斯是票房巨星，但他的電影票房多為細水長流，在此之前他從影生涯的首周最高票房是2005年的「世界大戰」（War of the Worlds），締造6480萬美元的成績，其次是近期的「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible- Fallout），首周有6120萬美元，但是全球票房高達7.87億美元，然則「捍衛戰士：獨行俠」首周就可能到達9200萬，隨著評價大好，最終可能衝到1.25億，無論如何都會是阿湯哥 的首周新高，全球票房也有很高機率能締造阿湯哥從影以來的新高紀錄。

放眼今年為止，目前首周票房冠軍最高的是「奇異博士：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的1.87億美元，其次為「蝙蝠俠」（Batman）的1.34億美元，至於「捍衛戰士：獨行俠」若是落在9200萬至1.25億美元，也已經是非常好的成績。

「捍衛戰士：獨行俠」在影評網站「爛番茄」也已創下97%的新鮮度，影評、觀眾都大力支持。