阿湯哥最賣座電影？「捍衛戰士2」首周票房有望破紀錄

湯姆克魯斯「捍衛戰士:獨行俠」有望突破他生涯個人最高票房紀錄。(圖:UIP提供)

好萊塢 巨星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)睽違36年後回歸演出「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),因有身歷其境的飛行戰鬥機特技,早就引起全球觀眾引頸期盼,美媒「好萊塢報導者」更指出「捍衛戰士:獨行俠」在北美首周應會斬獲9200萬美元,成為湯姆克魯斯有史以來最賣座的首周票房。

雖然湯姆克魯斯是票房巨星,但他的電影票房多為細水長流,在此之前他從影生涯的首周最高票房是2005年的「世界大戰」(War of the Worlds),締造6480萬美元的成績,其次是近期的「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible- Fallout),首周有6120萬美元,但是全球票房高達7.87億美元,然則「捍衛戰士:獨行俠」首周就可能到達9200萬,隨著評價大好,最終可能衝到1.25億,無論如何都會是阿湯哥 的首周新高,全球票房也有很高機率能締造阿湯哥從影以來的新高紀錄。

放眼今年為止,目前首周票房冠軍最高的是「奇異博士:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的1.87億美元,其次為「蝙蝠俠」(Batman)的1.34億美元,至於「捍衛戰士:獨行俠」若是落在9200萬至1.25億美元,也已經是非常好的成績。

「捍衛戰士:獨行俠」在影評網站「爛番茄」也已創下97%的新鮮度,影評、觀眾都大力支持。