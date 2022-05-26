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前女友作證…凱特摩絲打臉安珀：強尼戴普沒打我

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普前女友凱特摩絲視訊連線出庭受訪，否認安珀赫德的指控。（視頻截圖）
強尼戴普前女友凱特摩絲視訊連線出庭受訪，否認安珀赫德的指控。（視頻截圖）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控毀謗的世紀官司越演越烈，強尼戴普祭出開庭以來最重量級的證人，超模前女友凱特摩絲（Kate Moss），由於安珀赫德曾將她扯進自己的證詞裡面，當場踢到大鐵板，聽凱特摩絲視訊出席否認強尼是家暴男，讓台下的安珀面色鐵青。

歐美的網友民意大多站在強尼戴普這邊。(歐新社資料照片)
歐美的網友民意大多站在強尼戴普這邊。(歐新社資料照片)

安珀赫德早先才提到曾看過報導，指出英國超模凱特摩絲，曾被強尼戴普從樓梯間推下，想強化他的暴力男形象，未料強尼戴普的律師找凱特摩絲親自作證，凱特一開始便舉手證明自己所言為真，提到在1994年至1997年的交往期間，曾一同到牙買加度假，「那時我們本來要離開房間，強尼先一步離開，而我離開時突然雷雨大作，我嚇到，摔下樓梯並且傷到我的背，我會尖叫，是因為我不知道發生什麼事，我真的超痛」，強尼戴普遠遠聽到尖叫聲，立刻返回來營救，「他抱我回房間，然後找人來幫忙治療」，短短不過幾分鐘的視訊出庭，徹底打臉安珀赫德，安珀在台下面色鐵青，不發一言。

強尼、安珀的官司每天都有意想不到的進度，先前安珀才提到自己也是連番醜聞的受害者，就連原本主演「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）的戲分，被砍到只剩10分鐘，強尼則找來DC影業總裁濱田沃特（Walter Hamada）作證，指出會刪除安珀戲分，與強尼戴普無關，「她本來就不是主角」。

不僅如此，安珀月初坐上證人席，哭喊被強尼戴普施暴、性虐待，還曾外出露營時，強尼為了尋找古柯鹼，到處亂摔東西，還扯爛她全身的衣服，將手指伸進私密處，想要「體腔搜身」，不過拖車露營區的經理作證時，則回應他當時在場，但只聽到安珀在露營車內對強尼大吼大叫。

凱特 家暴 英國

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