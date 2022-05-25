克莉絲汀史都華「未來犯罪」 坎城影展震撼血腥

「暮光女」克莉絲汀史都華演出的「未來犯罪」在坎城影展登場，血腥場面相當震撼。（路透）

第75屆坎城影展 最受矚目的競賽片──「變蠅人」（The Fly）是、「超速性追緝」（Crash）加拿大鬼才導演 大衛柯能堡（David Cronenberg）新作「未來犯罪」（Crimes of the Future）終於登場，「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）都是要角，兩人也在紅地毯上熱情擁抱，搶盡鋒頭。

蕾雅瑟杜(左)與克莉絲汀史都華在「未來犯罪」坎城首映典禮上歡喜相擁。（歐新社）

「未來犯罪」描述一種名為「加速器官症候群」的疾病在世間蔓延，「魔戒」（The Lord of the Rings）維果莫天森（Viggo Mortensen）扮演的表演藝術家，身體中長出了各種意想不到的新器官，他和蕾雅瑟杜扮演的搭檔將移除這些器官當作表演時的噱頭。由於片中不乏血腥的手術 片段，感官震撼極為強烈，有人看不下去先離場卻也有人在映後起立鼓掌6分鐘。

映後傳出好評的競賽片「分手的決心」，女主角湯唯在首映典禮上身穿一襲香檳色長裙、胸前大開深V，與導演朴贊郁及男主角朴海日踏上紅毯，瞬間成為焦點。

陳法拉與「魷魚遊戲」李政宰開心合影。（取材自Instagram）

法國名導阿薩亞斯（Olivier Assayas）近日將過去彼此合作的電影「迷離劫」（Irma Vep）改編為HBO影集，找來女星陳法拉參與演出，她也因此首度出席坎城影展，遇到「魷魚遊戲」李政宰，笑言對方想起她就是「尚氣」的媽媽，立刻拿出手機合照。