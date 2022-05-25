湯姆漢克扮「貓王」經紀 增肥、戴假髮吸睛

「貓王艾維斯」敘述一段精彩熱血的音樂追夢旅程。（圖：華納兄弟提供）

「大亨小傳」（The Great Gatsby）導演 巴茲魯曼（Baz Luhrmann）的全新作品「貓王艾維斯」（Elvis Presley）全新預告曝光，該片由奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、湯姆漢克（Tom Hanks）擔任主演，將透過一場史詩級的大銀幕奇觀，展現貓王艾維斯普里斯萊傳奇不朽的一生，他以獨特的裝扮、嗓音及舞步顛覆傳統，打破種族界線，並對流行文化帶來深遠影響，而在最新預告中，不只是奧斯汀的歌喉、舞技吸睛，湯姆漢克斯透過特殊化妝，刻意增肥，還戴起特殊假髮令人印象深刻。

湯姆漢克斯在「貓王艾維斯」飾演經紀人湯姆帕克。（圖：華納兄弟提供）

故事以經紀人湯姆帕克上校（湯姆漢克飾演）的角度述說，貓王艾維斯普里斯萊（奧斯汀巴特勒飾演）從50年代開始嶄露頭角，並且勇於做自己，以充滿磁性、具爆發力的嗓音及扭臀抖腿舞步，打破傳統規矩。他狂放不羈的舞台魅力及音樂，引起當時年輕人尖叫騷動及瘋狂模仿，造成前所未有的轟動，席捲全美並成為國際巨星。

奧斯汀巴特勒飾演傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊。（圖：華納兄弟提供）

除了經紀人湯姆帕克上校以外，奧莉薇亞德容格（Olivia DeJonge）飾演的貓王妻子普莉西拉、海倫湯姆森（Helen Thomson）飾演的母親、理查勞斯伯格（Richard Roxburgh）飾演的父親，都是對貓王人生中有重大影響的人。

奧斯汀巴特勒飾演傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊。（圖：華納兄弟提供）

現實生活中的普莉西拉普里斯萊（Priscilla Presley），以及貓王獨生女（Lisa Marie Presley），都給予「貓王艾維斯」極高的評價，認為導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）將他的心和靈魂注入這部電影 中，以精彩又具創造力的手法，再加上奧斯汀巴特勒、湯姆漢克傳神的演出，忠實呈現貓王的傳奇人生。

「貓王艾維斯」近日將在坎城影展 舉辦首映會，電影6月23日在台灣正式上映。