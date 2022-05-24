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「星爵」又得女 卡戴珊寇特妮婚禮連辦3場

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯普萊特(左)與凱薩琳史瓦辛格又添一女。（取材自Instagram）
克里斯普萊特(左)與凱薩琳史瓦辛格又添一女。（取材自Instagram）

歐美娛樂界喜事頻傳：「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris Pratt）與阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的長女凱薩琳（Katherine Schwarzenegger），去年12月宣告又有了第二個孩子，近日小女兒誕生，他們為她取名艾洛絲，和大女兒萊拉湊成一家四口；卡戴珊家族的大姊寇特妮（Kourtney Kardashian），則在義大利與樂手崔維斯巴可（Travis Barker）舉行婚禮，雖是兩人的第三個婚禮，卻是最正式、最盛大的一回。

克里斯普萊特自從演出漫威電影中的「星爵」之後，演藝行情與知名度都不斷上揚。他和前妻──「驚聲尖笑」（Scary Movie）女主角安娜法莉絲（Anna Faris）生了兒子傑克，而他和第二任妻子凱薩琳生的兩個孩子都是女兒。

寇特妮卡戴珊(左)與崔維斯巴可在義大利舉行婚禮。（取材自Instagram）
寇特妮卡戴珊(左)與崔維斯巴可在義大利舉行婚禮。（取材自Instagram）

卡戴珊家族的大姊寇特妮則把自己的婚禮演成三集連續劇。她和崔維斯巴可於本屆葛萊美典禮結束後，就在拉斯維加斯迅速完婚，事後卻稱這只是「預演」，因此又有了加州的第二場婚禮，這一回僅有新娘的祖母、新郎的父親觀禮，原來他們在義大利舉行的第三場婚禮才會是正式來。

義大利 加州 電影

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