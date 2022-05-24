丹麥影帝取代強尼戴普 「鄧不利多」大受好評

「怪獸與鄧不利多的秘密」是丹麥影帝邁茲米克森（中）首度加入此系列電影，他飾演原本由強尼戴普詮釋的邪惡巫師葛林戴華德，上映後大受好評。（取材自劇照）

「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）、「哈利波特 20週年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary：Return to Hogwarts）還有由麥可貝（Michael Bay）執導、傑克葛倫霍（Jack Gyllenhaal）主演的驚悚動作片「劫命救護」（Ambulance）；張國榮、梁朝偉主演的經典愛情電影 「春光乍洩」；以及榮獲今年奧斯卡最佳外語片的日本電影「在車上」，6月都在MyVideo看得見。

「怪獸與鄧不利多的秘密」艾迪瑞德曼形容為魔法版「瞞天過海」。（圖：MyVideo提供）

哈利波特魔法世界最新系列電影「怪獸與鄧不利多的秘密」依舊由艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）擔任主角「紐特」，這次故事圍繞在鄧不利多和宿敵葛林戴華德兩人長久以來的愛恨情仇，鄧不利多為了抵禦葛林戴華德將對世界帶來的衝擊，決定招集一群充滿正義感的魔法師包括他的愛徒紐特，以及一位不懂魔法的「麻瓜」一起對抗暗黑勢力。

「怪獸與鄧不利多的秘密」裘德洛飾演鄧不利多。（圖：MyVideo提供）

飾演鄧不利多的裘德洛（Jude Law）表示這對師徒關係在本集有微妙的變化，雖然紐特是鄧不利多的學生，但隨著紐特的成熟與對善惡的堅持，「兩人關係越來越平等，也像是朋友。」艾迪瑞德曼則巧妙形容他們此次的任務：「就像是魔法世界的『瞞天過海』，鄧不利多根本是喬治克魯尼（George Clooney），而我就是布萊德彼特（Brad Pitt）啊！」

「怪獸與鄧不利多的秘密」是丹麥影帝邁茲米克森（Mads Mikkelsen）首度加入此系列電影，他飾演原本由強尼戴普（Johnny Depp）詮釋的邪惡巫師葛林戴華德，如此不討好的角色，卻在上映後成功大受好評，他在演出前特地為角色發展出個人背景故事以助於入戲，「希望葛林戴華德不只是能立即蠱惑人心，我認為他童年的家庭可能遭遇一些事情，所以仇恨持續圍繞著他。」

他還嘗試詢問系列原著作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）的意見，但是對方給予他百分百的自由創造角色深度。裘德洛也大讚和邁茲米克森米克森合作時可以感受到對方已經做好許多功課，也有很多好點子，「我們和導演討論兩個角色的過去，一起了解曾經發生的事情。」

本集另一看點是更加龐大的魔法世界，故事不只發生在英國，還遠至德國，甚至到東方國度，劇組也為不同國家打造出的截然不同的魔法特色，除了在倫敦、柏林街頭有魔法打鬥場面，最後的決鬥更是在喜馬拉雅山上的不丹 發生，裘德洛表示：「我們彷彿走遍全世界，看到大自然的厚度，而所有的佈景陳設都令人讚嘆。」不過最令演員們興奮的莫過於回到霍格華茲魔法學院，裘德洛本人也不例外，「回到這裡總是很有趣。」他認為對於演員來說，踏進霍格華茲學院場景就彷彿走進魔法世界，「你根本不用刻意想像！」