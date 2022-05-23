被前妻凱蒂傷透心 阿湯哥不敢再愛了？

凱蒂荷姆絲據稱讓巨星前夫心裡留下很大陰影。（路透資料照片）

超級巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）是出了名的工作狂，就算犧牲談戀愛與享受天倫的時光，也還是盡可能擠出時間做宣傳，為了拍片全球走透透更是家常便飯，外界總是不明白他這麼做的動機，報導明星與名流的八卦 刊物「In Touch」雜誌卻稱他是刻意把工作排滿，來填補生活的空虛，讓他對於認真再談戀愛有些畏懼的原因，就是上一段的婚姻，當時的妻子凱蒂荷姆絲( Katie Holmes )令他受傷太深，到現還沒辦法完全走出來。

湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯曾有過三段婚姻，三任前妻咪咪羅傑斯（Mimi Rogers)、妮可基嫚( Nicole Kidman ) 、凱蒂荷姆絲都是演員同業，他卻沒有跟任何一位白頭偕老，理論上他和妮可基嫚的婚姻持續最久，離異時應該最有感觸，他們兩人分手時妮可看起卻比較難過，「In Touch」稱湯姆克魯斯反而是在與凱蒂荷姆絲鬧離婚時，受到的傷害比較深。

報導稱，就算他出席一堆首映會，臉上總是帶著笑容，其實背後總免不了感到落寞，尤其近日跟「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）夥伴們珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）、麥爾斯泰勒（Miles Teller）一起跑活動，他們兩人身旁都有另一半跟隨，只有阿湯自己形單影隻，顯得更淒涼。