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「不可能任務7」預告外洩 阿湯哥獨厚緋聞女友海莉？

記者蘇詠智／綜合報導
海莉艾特沃因拍攝「不可能的任務: 致命清算 第一章」與阿湯哥傳緋聞。（Getty Images）
海莉艾特沃因拍攝「不可能的任務: 致命清算 第一章」與阿湯哥傳緋聞。（Getty Images）

備受矚目的湯姆克魯斯（Tom Cruise）大片「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission：Impossible-Dead Reckoning Part One）是，預告片驚傳已在社群網站上傳開，目前尚不知究竟為何提早外洩，但片中精采大場面已經引起網友熱烈討論，包括阿湯騎機車躍下山崖、疾馳的火車墜落山谷等刺激鏡頭，讓粉絲開始熱烈期待。

耐人尋味的是，片中比起前幾集的美女陣容都更堅強，卻唯獨去年和他傳了好幾個月緋聞的海莉艾特沃（Hayley Atwell）畫面最多，有最清楚的特寫。如此安排是阿湯照顧緋聞女友，還是真的暗示眾女星在片中的戲分差別？

蕾貝卡佛格森和凡妮沙柯比都再度回歸，圖為蕾貝卡佛格森。（取材自Instagram...
蕾貝卡佛格森和凡妮沙柯比都再度回歸，圖為蕾貝卡佛格森。（取材自Instagram）

「不可能的任務：致命清算第一章」是該系列最新續集的上半部，由於影片的人物、情節過於豐富，開拍之前就決定拆成上下兩部影片，本來打算一次拍畢，沒想到第一章拍攝還未結束，疫情就在歐美大爆發，嚴重影響到攝製進度，也因為殺青日期一再推遲，湯姆克魯斯與海莉艾特沃的相處時光變得更久，緋聞也就傳得更熱烈。

凡妮沙柯比都再度回歸。（取材自Instagram）
凡妮沙柯比都再度回歸。（取材自Instagram）

「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff ）也是「不可能的任務」系列的新美女，而扮演冷艷女諜的蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）、「白寡婦」凡妮沙柯比（Vanessa Kirby）都再度回歸。

被外洩的首支預告之前曾在美國戲院業的Cinema Cong商展中曝光。

緋聞 湯姆克魯斯 社群網站

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