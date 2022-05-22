「不可能的任務7」驚傳預告外洩 阿湯獨厚前緋聞女友？

湯姆克魯斯在疫情期間努力完成「不可能的任務: 致命清算 第一章」拍攝。（路透資料照片）

備受矚目的湯姆克魯斯 大片「不可能的任務: 致命清算 第一章」，預告片驚傳已在社群網站上傳開，目前尚不知究竟為何提早外洩，但片中精彩大場面已經引起網友熱烈討論，包括阿湯騎機車躍下山崖、疾馳的火車墜落山谷等刺激鏡頭，讓粉絲開始熱烈期待。耐人尋味的是，片中比起前幾集的美女陣容都更堅強，卻唯獨去年和他傳了好幾個月緋聞 的海莉艾特沃畫面最多，且有最清楚的特寫。

「不可能的任務: 致命清算 第一章」是該系列最新續集的上半部，由於影片的人物、情節過於豐富，開拍之前就決定拆成上下兩部影片，本來打算一次拍畢，沒想到第一章拍攝還未結束，新冠肺炎疫情就在歐美大爆發，嚴重影響到攝製進度，也因為殺青日期一再推遲，湯姆克魯斯與海莉艾特沃的相處時光變得更久，緋聞也就傳得更熱烈。海莉因在漫威 英雄片中扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的最愛卡特探員，受到全球觀眾的喜愛，她和同樣是漫威影片班底的「螳螂女」龐克萊門捷夫都是「不可能的任務」系列的新美女，而扮演冷艷女諜的蕾貝卡佛格森、「白寡婦」凡妮沙柯比都再度回歸，彼此的戲分安排必然是各方關注的焦點。

被外洩的首支預告之前曾在美國戲院業的Cinema Cong商展中曝光，從內容來看，雖然蕾貝卡與湯姆克魯斯在水都威尼斯有浪漫的畫面，卻是海莉艾特沃露臉的次數和時間最多，且只有她有最多的正臉特寫鏡頭，號稱飾演「蛇蠍美人」的龐克萊門捷夫的臉最不容易看清，但造型與「螳螂女」差異極大，頗能讓觀眾有新鮮感。至於目前已貴為威尼斯影展影后的凡妮莎，畫面不多，倒是有一次明顯的臉部特寫。如此安排是阿湯照顧緋聞女友，還是真的暗示眾女星在片中的戲分差別？只有明年片子上映後才知分曉。