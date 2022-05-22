執導「歐比王肯諾比」 黛博拉周很難不激動

黛博拉周雖為華裔女導演，但一直以來都是「星際大戰」忠實粉絲。（圖：Disney+提供）

加拿大籍華裔導演 黛博拉周（Deborah Chow）近期帶來「星際大戰」（Star Wars）外傳影集「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi），日前接受專訪，黛博拉周坦言拍攝之前非常緊張，不過身為大明星的伊旺麥奎格（Ewan McGregor）非常尊重她，也會適時安撫她，「伊旺是傳奇演員，但他很樂於分享之前的拍攝經驗，畢竟他才是當今對於『歐比王』最了解的人」。

黛博拉周從小就極度著迷「星際大戰」系列，身為華裔女性，原本就讀醫學院，卻因為熱愛電影 而投入好萊塢，她笑說家人雖然很錯愕，但還是支持她勇敢追夢，她執導首部電影「孕轉心方向」（The High Cost of Living）在國際間獲得熱烈回響，之後又因為她是「星際大戰」的鐵粉，而被盧卡斯影業延攬成為「曼達洛人」（The Mandalorian）、「歐比王肯諾比」影集導演，「我很開心能夠與這些偉大的影人合作」。

不僅如此，黛博拉周拍「歐比王肯諾比」時，必須要隱藏自己身為忠實粉絲的心情，「當我在片場首次看到『黑武士』登場，必須要壓抑自己，不能大叫，伊旺麥奎格、海登克里斯坦森（Hayden Christensen）已有17年沒有同台，看到歐比王與安納金再度會面，真的很難不激動」。