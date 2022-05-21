泰性感女星離奇溺斃3個月後 社群突發文喊話「要真相」

泰國女星Tangmo命案疑點重重。（取材自Instagram）

泰國 性感女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），在今年2月與友人搭遊艇出遊，卻發生意外落水身亡，身亡的過程疑點重重，而她的臉書 在沉寂近三個月後，突然出現新貼文，引發網友熱議。

Tangmo的臉書21日突然更新兩篇貼文直指「我被我深愛和信任的朋友傷害了」、「我在等船上5人說出真相」、「不要以為刪除手機資料，就無法復原，親愛的朋友」，這讓泰國網友都驚呆了，之後連Tangmo的Instagram限動也出現新貼文「我是Tangmo，請大家不要拋下我，我會讓真相大白」。

泰國女星Tangmo離奇過世後三個月，她的社群帳號突然發出新貼文，不但附上疑似命案當晚的船上照片，還寫道「我被我深愛和信任的朋友傷害了」。（取材自臉書）

Tangmo的哥哥見到這樣的貼文出現後，也留言向發文的人喊話，「這是我妹的臉書，但我不知到你是誰，可是如果你有什麼資料，都丟出來吧，用力一點」，但是沒多久後這些貼文都被刪除。

泰國女星Tangmo離奇過世後三個月，她的社群帳號突然發出新貼文，寫道「我在等船上5人說出真相」。（取材自臉書）

Tangmo曾參演熱門泰劇「吹落的樹葉」而聲名大噪，今年2月24日她和5位朋友在曼谷的雙喜橋上船，搭乘快艇 準備前往暖武里府的拉瑪七世大橋，卻在當天深夜10點40分左右，在暖武里府治縣的某處碼頭附近意外墜河。

據當地媒體報導，Tangmo家屬稱Tangmo擅長游泳，懷疑同遊的友人有問題，在事發後家屬一度聯絡不上這些朋友，Tangmo哥哥表示會再和同行者進一步了解事發當時狀況，而當地周圍民眾則稱，當時有聽到找人的呼喚聲。

Tangmo墮河失蹤超過30小時後，媽媽到河邊進行灑花儀式，祈求女兒回來。同日下午1點左右，警方發現有遺體浮在河上，位置正是Tangmo媽媽灑花的地方。

Tangmo與男星TonoPakin於2015年結束兩年婚姻後，便吞安眠藥輕生，幸運救回一命，她更於2018年收養一名女嬰成為媽媽，並回歸演藝圈。