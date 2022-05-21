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感情再現生機？ 湯姆克魯斯前緋聞女友出席他新片首映

記者蘇詠智／即時報導
海莉艾特沃是「捍衛戰士：獨行俠」英國皇家首映典禮的來賓之一。（路透資料照片）
海莉艾特沃是「捍衛戰士：獨行俠」英國皇家首映典禮的來賓之一。（路透資料照片）

湯姆克魯斯連日來隨著「捍衛戰士：獨行俠」其他主要演員包括珍妮佛康納莉、麥爾斯泰勒等從法國坎城前進英國倫敦出席皇家首映典禮，與威廉王子和妻子凱特的互動受到矚目，然而英國媒體還關注到現場一位沒與他在首映會上有太多接觸的來賓：他的前緋聞女友、「不可能的任務7」女主角之一海莉艾特沃，阿湯和海莉拍片拍到假戲真做的八卦傳了好幾個月，直到去年「不」片殺青前才喊停，這次皇家首映典禮上再度同場，八卦刊物稱他們「關係又再度拉近」，似乎後續還有可能。

海莉艾特沃過去因在漫威電影中扮演美國隊長史蒂夫羅傑斯的摯愛卡特探員而為觀眾熟知，「不可能的任務7」裡又要捲入諜報的世界，與湯姆克魯斯在片中的互動頗受觀眾期待，戲外兩人被媒體傳了很久在交往或是互有好感，卻從來沒有公開承認，甚至除了在片場被拍到之外，只有一次相約去看溫布頓網球賽，但那回身旁也有別的演員作陪，他們似乎沒想要炒緋聞當話題，就連這一次海莉現身「捍衛戰士：獨行俠」的皇家首映典禮，也沒有抓著湯姆克魯斯互動，一切都非常低調。對於這次首映會後引起的話題，不管阿湯或是海莉照例沒有任何說法。

湯姆克魯斯近來為了「捍衛戰士：獨行俠」跑了不少地區。（路透資料照片）
湯姆克魯斯近來為了「捍衛戰士：獨行俠」跑了不少地區。（路透資料照片）
海莉艾特沃出席緋聞舊愛的新片首映會，又引發不少聯想。（路透資料照片）
海莉艾特沃出席緋聞舊愛的新片首映會，又引發不少聯想。（路透資料照片）

皇家 湯姆克魯斯 八卦

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