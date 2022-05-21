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睽違「星際大戰」17年 伊旺麥奎格回歸「歐比王 」

記者陳建嘉／綜合報導
伊旺麥奎格回歸星戰影集「歐比王肯諾比」，笑稱是向迪士尼隔空許願成功。（圖：Disney+提供）
伊旺麥奎格回歸星戰影集「歐比王肯諾比」，笑稱是向迪士尼隔空許願成功。（圖：Disney+提供）

蘇格蘭藝人伊旺麥奎格（Ewan McGregor）相隔17年再度回歸「星際大戰」（Star Wars）系列，主演個人外傳影集「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi），近日與女主角摩西英格拉姆（Moses Ingram）、導演黛博拉周（Deborah Chow）出席全球線上記者會，伊旺麥奎格再度暢談拍攝趣事，不僅說再度重練口音、動作打鬥，私底下練習光劍打鬥，嘴巴也會發出嘶嘶聲，「很難不這樣做」。

伊旺坦言這幾年早就想再演「歐比王」，沒想到後來迪士尼主動找他，表明看到他在社群網站上，頻頻喊說想回歸，所以才來問他是否還有意願，他不假思索立刻答應，「如果有更好的故事，那我們就一起讓傳奇延續吧」。

這一次，伊旺也與小他十歲的「黑武士安納金」海登克里斯坦森（Hayden Christensen）再度合作。兩人當年在拍攝「星際大戰」時就有過美好時光，「我們一起住在澳洲，因為都是離鄉背井，私下常會一起練習光劍對戰」，多年沒見，兩人還是一見如故，「我們已經很久沒聯絡，而當我再次遇到他與他聊這部作品時，彼此都非常興奮，很奇特，感覺時間從未消逝」。

伊旺說1977年首部星戰電影「星際大戰：曙光乍現」（Star Wars: Episode IV – A New Hope）上映時，當時他僅6歲，但這部電影徹底改變了他的人生，小時候也希望能有C3PO、R2D2這兩台機器人陪伴，「我永遠無法忘懷那種感受，我身邊的朋友也都是因為喜歡『星際大戰』才認識，瘋狂的是多年以後我竟然真的有機會能參與這系列」。

「歐比王肯諾比」以六集的迷你影集方式呈現，伊旺則強調這部影集的特效非常驚人，完全不輸給任何一集「星際大戰」電影的規模，「這不只是電視影集，應該要視為一部六小時的電影」。

伊旺麥奎格坦言從6歲開始就是星戰迷。（圖：Disney+提供）
伊旺麥奎格坦言從6歲開始就是星戰迷。（圖：Disney+提供）

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