安海瑟薇、茱莉亞羅勃茲 坎城影展紅毯爭艷

安海瑟薇出席新片在坎城影展的首映典禮，造型高雅又不失貴氣。（路透）

第75屆坎城影展 的星光陣容，已有回復疫情前的氣勢，繼湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）首映會後，美國電影「世界末日時」（Armageddon Time，暫譯）首映典禮上，主角之一安海瑟薇（Anne Hathaway）身穿白色禮服、戴著名牌珠寶項鍊，美麗奪目。而擔任名牌精品嘉賓的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），雖然穿著黑色褲裝，也散發巨星丰采，一樣受到注目。

茱莉亞羅勃茲與安海瑟薇，分別是1990年代與21世紀的好萊塢紅牌文藝女星，兩人的崛起之作「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）、「麻雀變公主」（The Princess Diaries）不僅皆由蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall）執導，也都是迪士尼 集團推出，兩人有如「同門師姐妹」，坎城影展上同場出現，各自展現自身的魅力。

「世界末日時」是導演詹姆士葛雷（James Gray）的新作，入圍本屆坎城影展正式競賽，影片情節根據他的少年時代經歷改編，放映後獲得觀眾起立鼓掌5分鐘，他很感性表示全場所有人都跟他一起分享了自己的故事，一度語帶哽咽。安海瑟薇演14歲少年的媽，角色上頗有突破。

首映典禮上的安海瑟薇就不再是片中那種懷舊又有大嬸味的造型，而是高雅又不失貴氣，尤其脖子上的珠寶項鍊那顆頂級藍寶石，相當吸睛。「大師姐」茱莉亞羅勃茲身為受邀看片嘉賓，穿上黑色褲裝反而與安海瑟薇的白禮服成為對比，茱莉亞也戴了名牌黃鑽項鍊，在珠寶配飾上也和安海瑟薇有得一拚。