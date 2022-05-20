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泰勒絲獲紐約大學榮譽博士 笑稱「1分鐘可說50種貓咪」

娛樂新聞組／綜合報導
美國流行音樂天后泰勒絲日前現身洋基體育館，為紐約大學畢業典禮發表演說。（美聯社）
美國流行音樂天后泰勒絲日前現身洋基體育館，為紐約大學畢業典禮發表演說。（美聯社）

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）18日現身洋基體育館，接受紐約大學藝術系榮譽博士學位，並為本屆畢業典禮發表演說，向2022年畢業生傳授她的人生智慧。

泰勒絲從十幾歲起就展開個人音樂事業，因此從未上過大學，這是她拿到的首個大學學位。如今，現年32歲的她已成為世上作品最暢銷的歌手兼作曲家之一。

生於賓州的泰勒絲不忘跟年輕人分享成長經驗：「我在家鄉長大，甚少獲邀參加派對，更遑論外出過夜，雖然令我感到孤單，但我把它寫成歌曲，成就了今日的我。」她勉勵畢業生要不怕吃苦，「我們要從痛苦中學習，長大後自會變得更具彈性」。

另外，泰勒絲表示，「我想感謝紐約大學，讓我在技術上成為一名博士，至少文憑上是」。她笑說：「但不是在緊急狀況你會希望碰到的那種Doctor，除非你的特殊緊急狀況是你迫切需要聽到一首旋律琅琅上口、具有療癒宣洩作用的歌曲，或是你急需有人能在1分鐘內說出超過50種類的貓咪。」

泰勒絲開玩笑地說，她本就有九成把握會被選為2022年畢業典禮的演講者，因為她有一首名叫「22」的歌。她說，犯錯是無可避免的，「當艱難的事情發生在我們身上、我們會復原、我們會從中學習，我們會因此變得更有韌性。只要我們很幸運還能呼吸，我們會吸納、咬緊牙關與吐出一切，我是個博士了，所以我知道呼吸的功效」。

紐約大學 洋基 賓州

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