我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

「星際大戰外傳：韓索羅」失敗 影業總裁：不再拍經典角色

記者陳建嘉／綜合報導
「星際大戰外傳：韓索羅」開拍時就災難連連，導演也遭換角，正式上映評價、票房都不佳。（圖：迪士尼提供）
「星際大戰外傳：韓索羅」開拍時就災難連連，導演也遭換角，正式上映評價、票房都不佳。（圖：迪士尼提供）

盧卡斯影業先前才針對「星際大戰」（Star Wars）系列製作一連串新計畫，近期包括影集「曼達洛人」（The Mandalorian）、「波巴費特之書」（The Book of Boba Fett）反應都很熱烈，近期盧卡斯影業總裁凱薩琳肯尼迪（Kathleen Kennedy）接受「名利場」專訪，主動提及自從在2018年「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story）的評價、票房失敗之後，決定不會再拍經典角色。

言下之意似乎表示如果不能像「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）那樣找回原演員主演，就改以戲分不多的配角故事為主，才有更多留白空間，接下來也將拍攝「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）的「卡西恩」（Cacien）前傳影集。凱薩琳有些無奈回應：「在學習的過程中總會經歷一些失敗，現在看來非常清楚，我們無法做到這一點。」電影全球票房最終僅3.92億美元，相較於「韓索羅」這個經典角色的高人氣，再加上電影前後補拍、重拍以及更換導演，至少花了3億美元，讓電影收益最後等於慘賠。

凱薩琳當年找來「美麗魔物」（Beautiful Creatures）、「慾謀」（Stoker）急速竄紅的帥哥男星艾登艾倫瑞克（Alden Ehrenreich）演出「韓索羅」，沒想到被外界批評瀟灑程度遠遠不如當年的哈里遜福特（Harrison Ford），「其實他(艾登)很精準抓住了福特的自信神采，有一種小混混風格的眨眼，刻意鼓起臉頰，雖然一開始會讓人覺得他在模仿，但電影後段，他似乎給這個角色一些全新的轉折，如果艾倫瑞克還能在未來幾部作品裡重演這個角色，很少會有人反對」。

導演朗霍華（Ron Howard）接替原本「龍虎少年隊」（21 Jump Street）、「樂高玩電影」（The Lego Movie）菲爾洛德（Phil Lord）、克里斯多福米勒（Christopher Miller），當初這對導演搭檔拍到一半就被盧卡斯影業解雇，改由奧斯卡名導朗霍華上陣，但評價、票房都不佳，朗霍華後來也委屈表示，「我覺得我可以提供幫助，而且我也玩得很開心，這種規模的電影通常至少需要3年製作，但我只工作了8個月，不過我對成本的感覺依舊很好，我喜歡這部電影向觀眾播放的方式」，凱薩琳事後則表示這部電影會成效不佳，可能是因為太懷舊了，「也許為一個大家都很愛的角色重新審視一個起源故事，不會是粉絲想要看到的」。

電影 導演 奧斯卡

上一則

黃軒新戲變窮男苦追白百何 跳廣場舞攏絡親家母

下一則

李帝勳爆結婚 對象是「神級素人」 經紀公司稱惡意謠言

延伸閱讀

Netflix全新推出兒童「神祕箱」讓孩子探索最愛影片

Netflix全新推出兒童「神祕箱」讓孩子探索最愛影片
「秋天的童話」太經典 鍾楚紅願為周潤發復出

「秋天的童話」太經典 鍾楚紅願為周潤發復出
「瑯琊榜」7年了 胡歌、吳磊再攜手「不虛此行」

「瑯琊榜」7年了 胡歌、吳磊再攜手「不虛此行」
阿湯哥現身坎城 霸氣稱「捍衛戰士2」只為大銀幕而生

阿湯哥現身坎城 霸氣稱「捍衛戰士2」只為大銀幕而生

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
李立群表示上海解封後，想要回台灣退休。(摘自微博)

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

2022-05-19 10:34
安珀赫德想坐穩「水行俠」系列女主角的寶座，連署要求換掉她的人數卻持續增加。（取材自IMDb）

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

2022-05-14 20:36

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工