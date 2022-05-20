「星際大戰外傳：韓索羅」失敗 影業總裁：不再拍經典角色

「星際大戰外傳：韓索羅」開拍時就災難連連，導演也遭換角，正式上映評價、票房都不佳。（圖：迪士尼提供）

盧卡斯影業先前才針對「星際大戰」（Star Wars）系列製作一連串新計畫，近期包括影集「曼達洛人」（The Mandalorian）、「波巴費特之書」（The Book of Boba Fett）反應都很熱烈，近期盧卡斯影業總裁凱薩琳肯尼迪（Kathleen Kennedy）接受「名利場」專訪，主動提及自從在2018年「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story）的評價、票房失敗之後，決定不會再拍經典角色。

言下之意似乎表示如果不能像「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）那樣找回原演員主演，就改以戲分不多的配角故事為主，才有更多留白空間，接下來也將拍攝「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）的「卡西恩」（Cacien）前傳影集。凱薩琳有些無奈回應：「在學習的過程中總會經歷一些失敗，現在看來非常清楚，我們無法做到這一點。」電影 全球票房最終僅3.92億美元，相較於「韓索羅」這個經典角色的高人氣，再加上電影前後補拍、重拍以及更換導演 ，至少花了3億美元，讓電影收益最後等於慘賠。

凱薩琳當年找來「美麗魔物」（Beautiful Creatures）、「慾謀」（Stoker）急速竄紅的帥哥男星艾登艾倫瑞克（Alden Ehrenreich）演出「韓索羅」，沒想到被外界批評瀟灑程度遠遠不如當年的哈里遜福特（Harrison Ford），「其實他(艾登)很精準抓住了福特的自信神采，有一種小混混風格的眨眼，刻意鼓起臉頰，雖然一開始會讓人覺得他在模仿，但電影後段，他似乎給這個角色一些全新的轉折，如果艾倫瑞克還能在未來幾部作品裡重演這個角色，很少會有人反對」。

導演朗霍華（Ron Howard）接替原本「龍虎少年隊」（21 Jump Street）、「樂高玩電影」（The Lego Movie）菲爾洛德（Phil Lord）、克里斯多福米勒（Christopher Miller），當初這對導演搭檔拍到一半就被盧卡斯影業解雇，改由奧斯卡 名導朗霍華上陣，但評價、票房都不佳，朗霍華後來也委屈表示，「我覺得我可以提供幫助，而且我也玩得很開心，這種規模的電影通常至少需要3年製作，但我只工作了8個月，不過我對成本的感覺依舊很好，我喜歡這部電影向觀眾播放的方式」，凱薩琳事後則表示這部電影會成效不佳，可能是因為太懷舊了，「也許為一個大家都很愛的角色重新審視一個起源故事，不會是粉絲想要看到的」。