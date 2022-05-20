強尼戴普被舊愛轟控制狂 前緋聞女友力挺還他公道

強尼戴普被舊情人指愛吃醋又有控制狂。（歐新社）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司又發展到一個新的高潮，在開庭以來傳喚的眾多證人中最大牌的出現了：曾經因為「激情劊子手」(Sea Of Love)、「變男變女變變變」(Switch)大紅的資深女星艾倫芭金（Ellen Barkin），她透過視訊連線透露與強尼交往的幾個月之中，他常常喝得醉醺醺，服用毒品 也是家常便飯，最糟的是嫉妒心非常強烈又有控制狂，還曾經在盛怒之下拿酒瓶砸過來，幸好沒砸中任何人。

艾倫芭金比強尼戴普大了10歲，但彼此都在好萊塢發展，早在交往之前已經是相識多年的好友，然後友情就逐漸轉變，突然到了某個時候，變成了有羅曼蒂克的感覺、有肉體接觸的戀愛關係，只是這段戀情只撐了幾個月，強尼後來主動喊卡，接著艾倫芭金就再也沒跟他有任何聯絡，朋友也沒辦法再做。

艾倫芭金透過視訊連線作證。（美聯社）

當艾倫被問到是否注意到強尼飲酒過量，她回答：「我每次都有注意到，因為他幾乎總是喝得醉醺醺，他總是在喝紅酒。」雖然艾倫沒有發現強尼是否狂嗑處方藥，但他在她面前常常有在吃迷幻藥，或是服用古柯鹼、吸大麻 ，她補充道：「他每一次不是在喝酒，就是在吸大麻。」

作為安珀赫德方面傳喚的證人，艾倫芭金自然也提到在拍「賭城風情畫」(Fear and Loathing in Las Vegas)時，有一次強尼在飯店房間裡不知道是跟朋友還是和助理大吵，馬上情緒失控到抓起酒瓶朝她們的方向丟過來，雖然沒有砸中任何人，卻明顯情緒失控後有暴力行為。強尼在戀愛時也很愛吃醋，有一次看到她的背上有抓痕，就堅持她和除他以外的人發生性行為，接著暴怒，這種情況屢見不鮮。艾倫前年就曾在強尼狀告英國「太陽報」稱他是會對妻子動粗的男人涉及誹謗的官司中，擔任安珀赫德方面傳喚的證人，那場官司最後強尼敗訴，因而安珀再度把艾倫請出來，希望又一次旗開得勝。

不過曾經被推測是介入強尼戴普感情第三者的法國女星伊娃葛林(Eva Green)，卻在社群網站 上發布與強尼的合照，表示她完全不懷疑強尼戴普的好心腸和好名聲將會在世人眼前呈現，他和他的家人往後生活絕對會變得更好。伊娃與強尼合作「黑影家族」(Dark Shadows)在上片宣傳時，剛巧強尼與女友凡妮莎帕哈迪斯(Vanessa Paradis)情變，伊娃被傳是小三，記者會上都不太講話，之後強尼與安珀的交往變得公開，伊娃才略為擺脫了「狐狸精」的負面形象。