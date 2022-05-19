「怪奇物語4」黑暗瘋狂加倍 威爾：看兩集就快被嚇死

「怪奇物語」第4季即將在本月27日上架，備受各方期待。（圖：Netflix提供）

Netflix熱門影集「怪奇物語」（Stranger Things）第4季即將上線，主演群「威爾」預告本季內容黑暗又瘋狂，光看兩集就快被嚇死，「達斯汀」則笑說不敢看小時候的專訪影片，太難為情。

科幻恐怖影集「怪奇物語」於2016年開播，以80年代為背景，集結超能力、怪獸、政府神秘實驗、動人親情與革命友情等元素，讓觀眾忍不住一季又一季追劇，也見證劇中角色成長，連女主角「伊萊雯」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）也成年18歲了。

最新的第4季將分成上下兩輯，上半部於5月27日上線，下半部則在7月1日推出，劇情接續在第3季尾聲「星城之役」的半年之後，威爾一家已離開霍金斯，並帶上了失去哈普警長的伊萊雯，主角群首次被分隔兩地。

瑪雅霍克（右）在「怪奇物語」第4季戲分更重。（圖：Netflix提供）

日前劇組舉辦亞太媒體聯訪記者會時，飾演威爾的諾亞．許納普（Noah Schnapp）直接預告第4季將會很瘋狂，雖然每次「怪奇物語」宣傳都愛用「更黑暗、規模更大」，但光是看完前兩集，自己真的快被許多片段嚇死。

飾演達斯汀的蓋頓．馬塔拉佐（Gaten Matarazzo） 則分享，新一季大家升上高中，不只得面對缺少幾個好朋友又跌跌撞撞的高中日常，還得努力應對6個月前小鎮裡發生的大悲劇，「顯然對很多人造成了影響，尤其是那些知道當時真相的人，而且考慮到失去了誰以及失去了什麼，某些角色受到的影響比其他人深刻許多」。

整季劇情帶著濃濃陰鬱氛圍，但戲外這群年齡相仿的年輕演員們，聚在一起總愛閒聊打鬧，不僅在記者會現場幽默幫「怪奇物語」的粉絲取名為「顛倒世界子民」（The Upside Downers），還大聊劇中延伸的「網路哏圖」。

勞勃英格朗客串「怪奇物語」第4季。（圖：Netflix提供）

馬塔拉佐回憶，就有網友把他在第1季送披薩的笑容，跟一張皮沙發照片放在一起，「我的臉跟沙發的皺摺莫名的像，無懈可擊，我本來有點生氣，但後來也覺得實在太好笑了」。

演員班底們從十幾歲演到成年，看著彼此在螢幕裡長大，馬塔拉佐笑說，現在看小時候拍攝的畫面覺得很酷，「但看著一整票人都隨著節目長大，難以置信」，不過自己不大愛看以前的專訪影片，因為太難為情，讓他坐立難安。

飾演威爾哥哥強納森的查理．希頓（Charlie Heaton）感觸格外深刻，他想到第一次和許納普對戲時，對方真的很小隻，不分戲裡戲外，心裡總會有想保護弟弟的感覺，沒拍戲時也愛教許納普玩遊戲、玩撲克牌；許納普則大讚希頓有大哥風範，自己很崇拜他，相處特別開心。