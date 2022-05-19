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強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

編譯周辰陽、記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普的律師卡蜜兒瓦斯奎超強。(路透)
強尼戴普的律師卡蜜兒瓦斯奎超強。(路透)

美國影星強尼戴普狀告同為演員的前妻安珀赫德誹謗與求償5000萬美元，案件審理現在進入第5周，焦點近日聚集到戴普委任律師之一的卡蜜兒（Camille Vasquez）身上。CNN指出，卡蜜兒在交互詰問期間對赫德尖銳提問，獲得追蹤整起官司的網友和民眾關注。

CNN與每日郵報報導，卡蜜兒在幾個問題點施壓赫德，讓兩人之間的交流顯得緊張。例如，卡蜜兒讓赫德承認，儘管她之前聲稱已經把7百萬美元的離婚和解金全數捐給慈善團體，但實際上並沒有這麼做。

此外，赫德聲稱毒品與酒精將戴普變成一個對她暴力相向的「怪物」，但卡蜜兒就赫德自己吸毒的情況提出針對性質疑，「赫德女士，誰是這一段關係裡的真正怪物？」，讓赫德證稱「是強尼的一半，不是強尼的全部。他的另外一半美好跟令人驚嘆，是我愛的男人」。

還有一段安珀律師請她自己陳述鼻子被強尼打斷的過程，立刻被卡蜜兒以「這是無依據傳聞」抗議打斷，安珀律師又問安珀對於自己的鼻子「有何看法」，再度被卡蜜兒抗議，直言只是傳聞，再度被認定抗議有效，安珀的律師啞口無言，只能說「要提出相關醫療紀錄嗎？」卡蜜兒繼續緊咬「缺乏依據」，最後安珀律師又說「妳的醫療紀錄有何發現」，卡蜜兒回擊「沒有證據的猜測」，4度抗議成功，讓安珀的律師頻頻結巴。

根據布朗．鲁德尼克律師事務所（Brown Rudnick）網站的簡歷，卡蜜兒2006年在南加州大學（USC）取得學士學位（B.S.），並獲頒極優等榮譽（Magna Cum Laude），2010年在西南大學法學院（Southwestern Law School）取得法律博士（J.D.），目前就職於該所訴訟與仲裁業務部門，對危機溝通（Crisis Communication）也有經驗。

報導指出，卡蜜兒為戴普辯護的表現讓他的粉絲們讚不絕口，也為她贏得大量網友關注，並上網分享她「拷問」赫德的影片，還有網友在推特發布身穿「我喜愛卡蜜兒」T恤的照片、貼出將她描繪成雷神索爾的梗圖，甚至製作TikTok短片，將卡蜜兒與戴普交換眼色、握手與密切交談的影像配上浪漫流行歌曲。

CNN曾聯繫卡蜜兒徵求意見，她則透過電郵回應指自己要直到官司結束才會發言。曾代表過哈維．溫斯坦的危機專員恩格邁爾（Juda Engelmayer）告訴野獸日報，「強尼戴普正在社群媒體獲勝，所以他的律師也做到同樣的事。傳統上，為被控性犯罪男性進行辯護的女性會遇上網路仇恨，但卡蜜兒似乎得益於強尼的好評」。

社群媒體 加州大學 南加

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