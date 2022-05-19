阿湯哥現身坎城 霸氣稱「捍衛戰士2」只為大銀幕而生

湯姆克魯斯(右)與「捍衛戰士：獨行俠」女主角珍妮佛康納莉出席坎城首映。(美聯社)

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）於坎城影展 做歐洲首映，向來親力親為跑遍全球宣傳的阿湯哥，與女主角珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）等主要演員，在坎城紅毯上親切為粉絲簽名、合影，另被問等待該片上映已有兩年，是否曾考慮在串流平台上映，「不，這永遠不會發生，因為我與戲院老闆們已經共同度過一段艱難時光」，並強調「我的電影 只為了大銀幕而生」，立刻獲得全場如雷掌聲。

湯姆克魯斯提到新冠肺炎肆虐全球之際，讓戲院業者陷入寒冬，他這兩年不停將電影檔期壓後，也有一直向戲院老闆加油打氣，「我知道你們的處境，只想讓你們知道，我們還在拍『不可能的任務』，『捍衛戰士2』也要上映了」，並感謝戲院老闆、觀眾的等待。

現場主持人問他拍過無數動作片，為何總是不顧危險親自上陣，他微笑回：「不會有人問舞王金凱利為何要在電影裡面跳舞吧」，並說「捍衛戰士：獨行俠」每次延期，他都會勸說電影的年輕演員，要他們耐心等待，自己也很享受與觀眾一起看電影，「我的座右銘就是，即便失敗了也要試著放下並自問『我學到了什麼』，嘗試總比什麼都不做來得更好」，也說自己接受任何有關電影的問題，自己從來不會貶低任何人，「我這次學到360度的電影布景拍攝體驗，也很樂意分享給我身邊的人」。

湯姆克魯斯獲頒榮譽金棕櫚獎，坎城影展主辦方感謝他在娛樂電影的高成就。(歐新社)

湯姆克魯斯另出席坎城影展的大師講堂，在可容納千人的戲院內與媒體、觀眾互動做問答，並被獲頒等同終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，感謝他在娛樂電影的成就。

阿湯哥提到自己雖然是從「不可能的任務」開始擔任製片，但其實早在自己18歲拍攝第一部電影「熄燈號」時，就親自參與研究不同的部門，並在每個部門學習，「我當時也不知道自己是否還有下一部電影，就在片場學習，把這裡當作是我的學校，我是電影學校的學生，不停吸收、學習」，並說自己一直在思考如何將電影藝術推廣到極限，要怎樣能讓觀眾有全新體驗，如何好好娛樂他們，讓他們全心投入，「這不只是為了我自己，而是為了所有想要擁有完美觀影體驗的觀眾們」。