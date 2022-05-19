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安珀親妹作證控訴強尼戴普：他罵我姊是他X的妓女

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德在連日官司下已呈疲態。（路透）
安珀赫德在連日官司下已呈疲態。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元毀謗官司繼續開打，本週找來首位證人，安珀赫德的親妹妹惠妮（Whitney Heard）助陣，惠妮提到曾在2015年強尼、安珀吵架時出面調停，眼見強尼已經情緒失控，當時安珀護妹心切，還打了他一巴掌，沒想到惹火強尼，抓住安珀的頭髮使勁打她的臉，「我討厭妳，妳他X的是個妓女」，然後就聽到許多物品被敲壞的聲響。

惠妮表示，一開始強尼與安珀很恩愛，但是強尼戴普的控制慾望越來越強，開始會控制安珀怎麼穿衣服，「一開始還只是開玩笑，但後來越演越烈，他們會用同一個造型師，基本上他控制了她所有出席活動的穿著」，並說強尼的疑心病越來越重，甚至會監看安珀的手機，不准她使用任何密碼，方便他隨時監看，如果安珀想用密碼，那必須是強尼容易記住的密碼，「而且他們每次打架，安珀的隨身物品都會被砸爛，包括手機、平板電腦以及筆記型電腦。

安珀的親妹妹惠妮出庭控訴被強尼戴普痛罵並毆打。（歐新社）
安珀的親妹妹惠妮出庭控訴被強尼戴普痛罵並毆打。（歐新社）

惠妮補充，他們並非沒有過美好的時光，她也曾稱強尼是兄弟，不過強尼時常會懷疑安珀欺騙他，並對她們姊妹動粗，也坦言兩人爭執時，確實話說得很難聽，「他說她是『用完的垃圾袋』，她則回擊他是『又老又胖』」

至於早先強尼的律師出示照片，只見古柯鹼被分成4道、平行地鋪在桌子上，旁邊則擺著衛生棉條導管，安珀對此則表示，她相信桌上的衛生棉條導管，是她妹妹的，不過惠妮出庭時則並未提到此事。

強尼戴普出庭時神色自若。（美聯社）
強尼戴普出庭時神色自若。（美聯社）

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