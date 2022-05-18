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強尼戴普被綠了？安珀認詹姆斯法蘭柯是 「過夜好朋友」

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普再次回到法庭，態度一派輕鬆。(路透)
強尼戴普再次回到法庭，態度一派輕鬆。(路透)

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司休戰1周之後再度開戰，強尼戴普派出律師團的美女律師卡蜜兒瓦斯奎詰（Camille Vasquez）問安珀赫德，卡蜜兒言詞犀利，主動提及「酒瓶性侵」事件之後，安珀為何被家暴後仍寫情書給對方，宣稱自己受傷卻沒有就診紀錄，但安珀語無倫次回應「我不記得事情的發生順序」，也終於證實詹姆斯法蘭柯（James Franco）曾在她家單獨過夜。

安珀赫德被網友用各種不同的方式攻擊。(路透)
安珀赫德被網友用各種不同的方式攻擊。(路透)

安珀被詰問的過程中，表情不悅，當卡蜜兒詢問詹姆斯法蘭柯是否真的有趁強尼不在家時，跑到她家單獨過夜，安珀早先表示「不知道詹姆斯怎麼會過來」，但這次則改口說當時已與強尼辦理離婚，「而且他是我的朋友，真的就住在我家隔壁，當時我只覺得家裡有他在，會讓我感到很舒服，所以我盡可能接受朋友的支持」，也說強尼對她與詹姆斯的友情時常醋性大發，「他很討厭詹姆斯，指責我與他有不正當關係，我們唸過一樣的學校，也是合作過拍片的朋友」。

詹姆斯法蘭柯先前受性醜聞纏身而暫時息影，這次意外再度被牽扯進強尼戴普、安珀赫德的...
詹姆斯法蘭柯先前受性醜聞纏身而暫時息影，這次意外再度被牽扯進強尼戴普、安珀赫德的毀謗官司。(路透)

卡蜜兒提到安珀自稱在2012年就遭受強尼的家暴，當年卻仍送給強尼一把漂亮的短刀，納悶提問「妳會送刀給一個傷害妳的人嗎？」安珀承認確實有送刀，只是不知道強尼仍會傷害她，至於安珀宣稱的「酒瓶性侵」事件，卡蜜兒疑惑強尼在手指被削去一小節的情況下，為何會想先強壓她就範以酒瓶性侵，不選擇先治療？安珀則回應記不得事情順序了。

卡蜜兒更進一步詢問，安珀宣稱是兩敗俱傷，卻沒有自己的驗傷、就診紀錄？安珀補充說明自己的身體其實沒有受傷，心靈卻遭受極大痛苦。然則，發生這件事之後，兩人還有一起出遊，安珀還有寫情書給對方，她雖承認這封信由她所寫，但也尷尬回應「事情總是有好的時候，當時也真的一度很美好」，說自己當時是太相信強尼，卻反而讓自己受到更大的傷害。

安珀赫德指控強尼戴普家暴後，還送他一把刀，讓律師卡蜜兒起疑。(路透)
安珀赫德指控強尼戴普家暴後，還送他一把刀，讓律師卡蜜兒起疑。(路透)

性侵 家暴

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