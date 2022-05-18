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桃花朵朵開 「水行俠」傑森摩莫亞傳新緋聞？

記者蘇詠智／綜合報導
傑森摩莫亞近來常和美女影星傳緋聞。（路透資料照片）
傑森摩莫亞近來常和美女影星傳緋聞。（路透資料照片）

「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa）婚變後突然桃花朵朵開、緋聞接二連三，之前才剛被八卦刊物指和合作「玩命關頭10」（Fast X）的奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）打情罵俏、擦出愛的火花，現在又被「時人」雜誌稱他真正的約會對象並非莎莉賽隆，而是曾演出過「玩命關頭：特別行動」（Hobbs & Shaw）、「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）的墨西哥美女艾莎岡薩雷（Eiza González）。

艾莎岡薩蕾正在走紅，也是最新緋聞女主角。（取材自IMDb）
艾莎岡薩蕾正在走紅，也是最新緋聞女主角。（取材自IMDb）

早先他曾經出現在她的新片「劫命救護」（Ambulance）首映會上，由於彼此並未一起走紅毯，沒人聯想到他們竟是一對。

「時人」引述的消息來源報導，傑森在婚變之後，雖然忙於工作，情緒卻很不錯。艾莎岡薩雷目前在好萊塢亦正在走紅，同樣有不少時間要拚事業，就算是抽空與傑森約會，至少相處都還很開心，可是他們都還沒有對這段感情抱持太認真的想法。「時人」報導推出後，也有另外的報導稱傑森與艾莎「並非男女朋友」，只不過在一起同樂，並沒真的開始談感情，顯然他們還不願被對方套牢，保留尋覓更適合的對象的權利。

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