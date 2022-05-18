澤倫斯基坎城影展露臉：電影人不該保持沉默

烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊連線，在盧米埃戲院大銀幕上向坎城影展觀眾問好。(路透)

法國第75屆坎城影展 17日盛大開幕，評審團主席、法國男星文森林登（Vincent Lindon）也曾以「衡量一個人」獲得坎城影帝殊榮，他率領評審團成員包括伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）、「龍紋身的女孩」（The Girl with the Dragon Tattoo）是歐蜜瑞佩斯（Noomi Rapace）、英國女星蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）、挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）出席，就連烏克蘭 總統澤倫斯基都透過視訊喊話。

文森林登（左三）率領坎城影展評審團成員，一同出席記者會。（歐新社）

澤倫斯基以透過VCR視訊的形式現身，他提到喜劇巨星卓别林（Chaplin）即便是在面對獨裁者希特勒的年代，也能夠勇於對抗強權，透過電影 藝術來表達政治理念，「如今俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭，更意圖要進入歐洲，電影人不該保持沉默」，評審團主席文森林登先前在記者會被問及烏克蘭戰爭，也表明這個世界正在改變，「但不會改變我們看待電影的方式」。

奧斯卡影帝、坎城影帝佛瑞斯惠特克獲頒坎城榮譽獎。（美聯社）

60歲美國非裔影帝佛瑞斯惠特克（Forest Whitaker）拿下有坎城影展終身成就獎名號的「榮譽金棕櫚獎」，他1988年以「最後的蘇格蘭王」（The Last King of Scotland）是拿下奧斯卡影帝，近年還主演熱門電視劇「哈林教父」（Godfather of Harlem）。

坎城影展即日起至28日舉行，開幕片是法國殭屍喜劇電影Final Cut。